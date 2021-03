La lista de espera crece en 1.657 personas en un mes por el parón debido al covid

Con todo, los datos que ofrece la Conselleria de Sanidad son tiempos medios obtenidos del conjunto de todas las especialidades en todos los hospitales, por lo que no se recogen casos concretos de pacientes que llevan hasta un año esperando, por ejemplo en especialidades como Traumatología, donde la demora suele ser superior. Los sindicatos también advierten de que estos datos sólo reflejan la realidad del problema de las listas de espera en parte, ya que durante los últimos meses los pacientes no han podido acceder tampoco ni a las pruebas diagnósticas ni a los especialistas, por lo que las cifras que publica la Conselleria de Sanidad son sólo la punta del iceberg del problema. La tercera ola de la pandemia comenzó tras las fiestas navideñas y alcanzó su momento álgido a finales del mes de enero, cuando llegaron a estar hospitalizadas 1.851 personas en planta y 221 en las Unidades de Cuidados Intensivos. Tal avalancha de hospitalizaciones obligó a cancelar todas las operaciones que no supusieran una urgencia vital, como son cesáreas, accidentes, perforaciones intestinales o los casos más graves de tumores. Hace apenas unas semanas que con la caída de los ingresos por coronavirus se retomaron las operaciones en los hospitales.

El Hospital General de Alicante es el centro sanitario que acumula más pacientes esperando una operación, en concreto 5.593, de ellos 2.396 lo hacen desde hace más de 180 días. La espera media en este centro sanitario es de 168 días, la cifra más alta de la provincia de Alicante, junto al Hospital de Sant Joan, donde 3.406 personas esperan aguardan una intervención quirúrgica, de ellos 1.462 más de seis meses.

Desde la Conselleria de Sanidad insisten en que el grueso de pacientes que actualmente se encuentra en lista de espera quirúrgica «se debe a patologías menores». En concreto, más del 50% de los pacientes que espera para ser operado son de Oftalmología o de Cirugía Ortopédica o Traumatología.

En estos momentos, el número de pacientes que se encuentran en lista de espera quirúrgica en todos los Departamentos de Salud de la Comunidad Valenciana se sitúa en 70.369 pacientes, y de ellos casi 37.000 pertenecen a Oftalmología y Traumatología. En el caso concreto de las cataratas que son más de 11.000 pacientes, hernias inguinales más de 3.000 o juanetes que supone más de 2.000 pacientes en espera. En cuanto a las patologías que más tiempo precisan para una operación en el sistema público de salud destacan las prótesis de rodilla, intervención para la que hay que esperar 174 días y las artroscopias, con una demora media de 170 días.

Plan de choque y operaciones fuera de la jornada laboral

La caída de casos de coronavirus permite retomar los programas para bajar la lista de espera

Con la caída de casos de coronavirus, la Conselleria de Sanidad ha recuperado los dos programas con los que cuenta para poder aliviar las listas de espera para una intervención.

El primero en retomarse fue el de las operaciones de autoconcierto, es decir, las que se pagan en los hospitales públicos fuera del horario habitual de trabajo de los médicos y enfermeros. Estas fueron las primeras en quedar suspendidas a comienzos del mes de enero, cuando el aumento de pacientes en situación crítica obligó a utilizar los quirófanos de los hospitales para poder atenderles.

Más recientemente se ha retomado el Plan de Choque, es decir, las derivaciones de operaciones a las clínicas privadas. Cada semana, Sanidad está derivando a una media de 250 enfermos de las especialidades que más demoras acumulan, como es el caso de Traumatología o de Cirugía para que sean operados en estas clínicas. Estas dos fórmulas son las utilizadas desde hace años para tratar de reducir la lista de espera, sin que hasta el momento hayan logrado acabar con esta lacra de la sanidad pública. En una entrevista reciente la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se comprometió a poner en marcha otras fórmulas que ayudan a reducir el mayor número de enfermos que aguardan una intervención debido a la pandemia de coronavirus, aunque de momento se desconoce cuáles son estas fórmulas nuevas que pueden ayudar a paliar este problema.