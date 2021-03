Si hay dos personas que recuerdo y recordaré siempre de mi primer año de prácticas en INFORMACIÓN, allá por el verano de 1984, estos son Cholas Arjones -nunca le llamé Perfecto- y Enrique Entrena. Cholas, fotógrafo del periódico y Entrena, una especie de redactor estrella. Una pareja de compañeros y amigos que bien podrían haber formado parte de “Primera Plana”, la inolvidable película de Billy Wilder, que en 1974 retrató a esa raza de periodistas que amaban la profesión, pero también la disfrutaban como pocos. Con Entrena traté poco, pues siempre guardaba cierta distancia con los novatos pero Cholas no. Cholas era de esas personas que trataba siempre de ayudar, que no perdía los nervios, y que transmitía tranquilidad, porque aunque parecía que nunca llegaría a tiempo al final siempre llegaba y con un trabajo impecable. Como muchos de los periodistas de aquella época Cholas acabó yéndose a la Administración, pero siguió colaborando los fines de semana en la extinta Hoja del Lunes como fotógrafo de Deportes, y allí siguió nuestra relación porque mis primeros años en la casa fueron en la misma sección. Nunca le oí gritar, y genio tenía, y nunca terminó de irse del periódico porque sus inquietudes artísticas y periodísticas no se lo permitían. Por ello, por sus fotografías le recordaremos siempre como memoria gráfica de la provincia de Alicante. Hoy despedimos a Perfecto Arjones, maestro y padre de reporteros gráficos, que un julio de 1984 me asignó a un joven aprendiz de fotografía, que a sus 15 años ya estaba en la redacción. Nos fuimos en su moto a hacer una entrevista a los rockeros de Barón Rojo. Las fotos las firmó Rafa Arjones, que hoy despide, como todos los que conocimos, a su padre desconsolado pero feliz por todo lo que recibió de su padre y maestro. Descansa en paz, Cholas.