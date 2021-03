IFA diversifica su actividad: de feria al montaje de centros de vacunación

No hay actividad económica que, tras algo más de un año de pandemia, no haya salido mal parada, sea de una manera o de otra. Sin embargo, hay sectores que se han visto especialmente afectados. Es el caso de la Institución Ferial Alicantina (IFA), que, desde el 12 de marzo de 2020, cuando se clausuró el Salón Internacional de la Piel, Componentes y Maquinaria para el Calzado y Marroquinería (Futurmoda), no ha vuelto a celebrar certamen alguno por cuestiones obvias. Eso llevó a que la institución, sólo unos días después de que se decretara el primer estado de alarma, acabara presentando un ERTE que afectaba inicialmente a sus 14 trabajadores: 12 con suspensión total de contrato y dos con reducción parcial de jornada. Había que contener los gastos y garantizar la viabilidad de un recinto que en 2017, con una deuda que rondaba los 76 millones en buena parte por el macroproyecto de ampliación fallido, tuvo que rescatar el Consell. Ahora, la institución no sólo ha apostado por diversificar su actividad, sino que ha podido sacar a ocho trabajadores del equipo de montaje del ERTE, para que, de este modo, puedan dedicarse a habilitar centros de vacunación en la provincia.