La Policía impone 270 multas el fin de semana en la provincia por incumplir el cierre perimetral

Las líneas de transporte por avión y por tren se han convertido en dos importantes vías de entrada o salida de personas que tratan de burlar en la provincia de Alicante el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana durante el inicio de la Semana Santa. La Policía Nacional levantó el pasado fin de semana, entre el viernes y el domingo, unas 270 propuestas de sanción en las siete ciudades de la provincia donde presta servicio. Aproximadamente la mitad de las actas corresponden a pasajeros multados en la estación ferroviaria y en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde desde el pasado miércoles se está multando a una media de casi 30 pasajeros de vuelos nacionales por incumplir el cierre perimetral.

Los controles policiales de los pasajeros en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde hay cuatro vuelos nacionales al día, han pasado de multar a menos de media docena de infractores a una media diaria de casi treinta personas que viajan sin acreditar un motivo justificados. Durante el pasado fin de semana el aeropuerto tuvo vuelos con Palma, Bilbao, Madrid, Barcelona, Ibiza, Las Palmas, Tenerife y Santiago de Compostela.

Además de los vuelos nacionales, en el aeropuerto se realizaron el pasado fin de semana 54 test de antígenos a pasajeros de aviones procedentes de otros países y todas las pruebas dieron negativo. Desde que se iniciaron el pasado noviembre estos test se han efectuado 908 pruebas y sólo cuatro han dado positivo en covid.

De las 270 sanciones por incumplir el cierre perimetral propuestas el fin de semana por la Policía Nacional en Alicante, Elche, Benidorm, Dénia, Orihuela, Alcoy y Elda, cerca de 80 son a pasajeros de avión y unas 70 a viajeros de tren. El grueso de las multas en la estación ferroviaria de Alicante se tramitaron el pasado viernes.

Por su parte, la Policía Local de Alicante ha cerrado el primer fin de semana del operativo de Semana Santa con un total de 524 denuncias por incumplir la normativa covid, aunque el Ayuntamiento no ha incluido en su balance las sanciones por el cierre perimetral.

Los agentes municipales han disuelto 46 fiestas en viviendas y 20 botellones, además de levantar 12 actas por no cumplir la normativa de la Generalitat a establecimientos de hostelería o restauración. El viernes fueron más de doscientas denuncias, el sábado más de cien y el resto el domingo, muchas de ellas por no llevar la mascarilla, estar en grupos de personas, incumplir el toque de queda o beber en la calle. Una de las actuaciones más destacadas fue el desmantelamiento de una fiesta ilegal dentro de local en Babel con 30 personas en su interior sin mascarillas, consumiendo alcohol, fumando y bailando el sábado de madrugada. Además levantaron 143 actas por no guardar las distancia de seguridad en la vía pública y exceder el máximo de personas permitido.

Ampliar el horario

«Son unas cifras muy altas, un número de sanciones como nunca se había dado en esta ciudad. La gente está cansada. La mayoría hemos cumplido, podemos estar satisfechos pero ahora mismo habría que tomar alguna otra medida por parte de la Generalitat Valenciana, como ampliar el horario (de cierre de la hostelería) de las 18 horas a las 20 horas, porque Alicante es una ciudad donde estamos en la calle todo el día y creo que no habría mucha diferencia en el nivel de contagio. En invierno a las 18 horas anochece y hace más frío, y la gente intenta estar más cerca, pero de cara al verano sería una buena medida llevar el cierre a las 20 horas», afirmó el edil de Seguridad, José Ramón González, en declaraciones a la Ser.

Por otro lado, en Elche se impusieron más de 200 sanciones durante el fin de semana. La subida de las temperaturas, el hastío por tanta normativa y la proximidad de la Semana Santa son factores que a juicio de la Policía Local han estado influyendo en este incremento de incumplimientos de las medidas para frenar el covid. Además, hay otras circunstancias que están influyendo, como el hecho de que la tasa de contagio sea la más baja del país en la provincia y el ver que otras comunidades, caso de Madrid, están permitiendo salidas nocturnas y ocio.

Los agentes no solo notaron que hay más personas que se saltan las normas, sino que se ha producido un repunte de incidentes de fines de semana que se habían reducido, como las agresiones. Un portavoz explicó que este pasado fin de semana se levantaron muchas actas por personas que se encontraban en grupos superiores a los permitidos, no respetar horarios y mascarillas.

Denunciado en Lugo tras ser «cazado» desde Alicante

Un aviso recibido de una persona que vive en Alicante ha permitido a la Policía Local de Lugo denunciar a un hombre que estaba emitiendo a través de las redes sociales, en directo, un vídeo en el que se lo veía a él mismo caminando por la ciudad sin mascarilla y fumando. Los hechos sucedieron el pasado 25 de marzo y la Policía de Barrio de Lugo le localizó justo cuando estaba terminando de emitir el vídeo. Fue identificado y denunciado por no hacer uso de la mascarilla y por fumar sin garantizar la correspondiente distancia de seguridad con respecto a otras personas.

Hallan una pistola en un control en la A-31 en Villena

La Guardia Civil detiene a los dos ocupantes de un coche en un dispositivo del confinamiento autonómico

Los controles del cierre perimetral de la provincia están permitiendo descubrir, además de a personas que entran o salen sin motivo justificado, a infractores de hechos delictivos, como los dos ocupantes de un coche que fueron detenidos en Villena por la Guardia Civil cuando viajaban con una pistola con su cargador y preparada para ponerle un silenciador. El arma, que tenía el número de serie borrado, será analizada ahora por los especialistas en balística del Instituto Armado para averiguar si ha sido utilizada en algún hecho delictivo pendiente de ser esclarecido.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en la A-31 a la altura del término de Villena. Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil dieron el alto a un vehículo que salía de la provincia en el que viajaban dos personas y al inspeccionar el maletero del coche descubrieron un doble fondo en el que se encontraba una pistola con su cargador municionado

Según la Guardia Civil, la pistola se encontraba manipulada para poder acoplarle un silenciador. Según la legislación vigente, este tipo de accesorio acoplado en un arma de fuego es completamente ilegal, aunque tampoco tenían permiso para llevar la pistola.

Los dos hombres, de 20 y 22 años y de nacionalidad rumana y albanesa, fueron detenidos por un delito de tenencia ilícita de armas. La Guardia Civil de Villena instruyó las diligencias y el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 acordó su puesta en libertad con cargos.