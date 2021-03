Alfredo Llopis Verdú: "Fugas de socios hay, pero cuando más hacen falta las cuotas de los cofrades es en momentos difíciles"

Las procesiones forman una parte importantísima de la Semana Santa pero no es lo único, es mucho más, aunque son su parte más visible y participativa. Mucha gente se equivoca y piensa que una cosa equivale a la otra pero no es así. No vamos a negar que existe la añoranza de poder sacar los pasos a la calle pero estamos muy satisfechos porque las hermandades han echado el resto, han hecho altares de culto preciosos, maravillosos, algunos nunca vistos en Alicante y el nivel es altísimo, cosas que no se hacían antes y que están teniendo mucha repercusión. En Santa Cruz, en la basílica de Santa María, en Nuestra Señora de Gracia, en San Nicolás, en la Misericordia, en San José de Carolinas y en muchas iglesias más, hay monumentos que van corriendo de boca en boca. Esto, dentro de la tristeza que padecemos por no poder sacar las imágenes a la calle, nos satisface porque las hermandades se ha preocupado por darse a conocer, a través de altares de culto, conciertos, exposiciones, misas solemnes y vía crucis magníficos. Eso es una Semana Santa sin procesiones.

«Hay altares de culto antes nunca vistos que están teniendo mucha repercusión y la gente los visita de iglesia en iglesia»

¿Ha sido un descubrimiento para quienes no están dentro de la Semana Santa?

Nos hemos dado cuenta de que un sector de la población daba importancia solo a las procesiones pero las hermandades han entendido perfectamente que la Semana Santa es mucho más y tienen una vida interior que va más allá.

¿Hay fuga de cofrades?

Hay hermandades que no salen en procesión por tercer año consecutivo porque el Jueves y el Viernes Santo de 2019 diluvió y cancelaron su desfile. Algunas personas se cansan y se van porque de todo hay en la viña del Señor. Este año se ha visibilizado muy bien que un socio no solo paga por salir en la procesión sino por pertenecer a una hermandad. La gente está entendiendo mejor que estas corporaciones han de estar respaldadas por la colaboración y la cuota de hermanos, que en los momentos más difíciles es cuando más falta hace. Estos altares que se ven en Alicante, si no fuera por la cuota de socios, no se podían haber hecho. Pagar solo por salir en procesión es un poco triste, se supone que te gustan las actividades, es un todo. La gente tiene que entender que paga un dinero por pertenecer a una hermandad, a una cofradía, que tienen a lo largo del año una serie de gastos importantes. Desde el mantenimiento de su patrimonio, a la obra social para ayudar a familias necesitadas. Esa es la parte oculta de las hermandades. Las imágenes sufren muchos movimientos al cabo del año y patologías que de alguna manera hay que solventar, policromía a reponer, son tantísimas cosas...Creo que la gente está tomando conciencia, y esto está sirviendo mucho para todo lo que se está haciendo, que no sería posible sin las aportaciones de los hermanos. Mantener una cofradía no se hace por generación espontánea, cuesta un dinero, y sale de las cuotas.

«Existe la añoranza de sacar los pasos a la calle pero las hermandades han echado el resto con actividades alternativas»

¿Cree que actividades alternativas como las de este año pueden atraer gente a las hermandades?

De eso hablamos. De lo perdido saca lo que puedas. De un mal que estamos padeciendo, que es la ausencia de procesiones, hay que obtener alguna enseñanza y es lo que está ocurriendo. También puede contribuir a que la gente no vinculada se acerque a la Semana Santa. Parte del público estaba acostumbrado a salir solo a ver las procesiones pero mucha gente que jamás había ido a ver los actos de las hermandades está llenando las iglesias. No pensábamos que pudiera haber una Semana Santa sin procesiones pero los alicantinos están yendo de un templo a otro. Esto lo teníamos en mente, recuperar esos altares que se perdieron, visitar las imágenes. Esa presencia más allá de las procesiones es algo que queremos conservar.

«Las gestiones para el museo están paradas. Estas cosas son vísteme despacio que tengo prisa, pero no podemos forzar más»

¿Cree que este parón de las procesiones puede perjudicar la declaración de Interés Turístico para la Semana Santa?

No tiene nada que ver. Teníamos todos los papeles preparados junto con el Ayuntamiento, que está colaborando mucho con nosotros porque tiene un gran interés en este reconocimiento. Dejando a un lado la parte religiosa, tener una fiesta con una declaración de Interés Turístico Nacional es un reclamo a la hora de que determinadas personas decidan dónde pasan sus vacaciones. Es un reconocimiento a la labor, al crecimiento a lo largo de los años, al patrimonio que atesoran sus hermandades y cofradías. Hace muchos años que la Semana Santa de Alicante se merece el reconocimiento.

¿Y las gestiones para el Museo de Semana Santa?

Ahora mismo la cosa está parada. Tengo entendido que la asesoría jurídica del Ayuntamiento está preparando los documentos de cesión del uso del edificio para presentárselos al Obispado y a las Monjas de la Sangre (el compromiso es instalar el museo en el Convento de las Agustinas del Casco Antiguo). Estas cosas son vísteme despacio que tengo prisa. No podemos forzar más. Fue una apuesta personal del alcalde y estamos a la espera de que nos puedan dar una buena noticia.