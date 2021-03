El Ayuntamiento de Alicante ha constituido la Comisión no Permanente del Pleno para el control y el seguimiento del proceso para la renovación del servicio del autobús urbano, en la que, según informa el bipartito, los grupos han tenido acceso al documento que servirá de base para sacar a concurso el nuevo servicio mediante concesión para la próxima década y que ha sido consultado con los representantes vecinales de los cinco distritos municipales y los conductores de autobús presentes en la Mesa de Transportes.

En la comisión han intervenido en primer lugar los técnicos municipales, que han resaltado la "evaluación minuciosa" de costes e ingresos, con una previsión de un aumento de usuarios aparejado a los nuevos servicios contemplados. A este respecto han señalado este documento se encuentra en periodo de presentación de alegaciones. Finalmente, han explicado todas las novedades que incorpora el proyecto y su motivación.

Tras la intervención de los distintos grupos políticos, el concejal de Transportes, Manuel Villar, ha resaltado que “el documento ha sido muy consensuado con los técnicos y los vecinos en la Mesa de Transportes en la que no tienen presencia los grupos políticos, ajustado a las necesidades planteadas y con una proyección para los próximos diez años”.

Villar también ha recordado que será necesaria una nueva prórroga del actual contrato que acaba el 16 de junio, hasta que se pueda adjudicar el nuevo. El edil ha añadido además que el pliego de condiciones técnicas se hará lo suficientemente abierto para que se puedan introducir mejoras relacionados con la llegada de nuevas tecnologías como pueda ser los vehículos eléctricos. La nueva reunión de la comisión se ha previsto para el 19 de abril.

Descripción del proyecto

El proyecto de servicio publico de transportes en autobús de Alicante se establece para un periodo de diez años y que se preste mediante concesión, con un coste de 17 millones anuales, en el que se cubrirán 5,5 millones de kilómetros cada año. El nuevo mapa del transporte urbano mejora las conexiones con el Hospital y la playa de San Juan, los polígonos industriales e introduce el sistema de transporte a demanda, con seis líneas para atender la movilidad de las partidas rurales. También se incorporan nuevos servicios como las lanzaderas para subir al Castillo de Santa Bárbara y el Turibús.

El concejal de Transportes ha explicado que “el mapa concesional se ha desarrollado con el objetivo de obtener un modelo de transporte sostenible desde el punto de vista social, ambiental y económico que satisfaga las necesidades de movilidad de la población de Alicante, en el que han participado en su elaboración los representantes vecinales y técnicos presentes en la Mesa de Transportes”.

El nuevo proyecto elaborado previa adjudicación por la UTE Ingartek Consulting S.L. y Broseta Abogados SLP, siguiendo el pliego de prescripciones técnicas redactado por el Servicio Municipal de Transportes y Movilidad y con la colaboración y consenso de la Mesa Municipal de Transportes, en la que participan una representación vecinal, de conductores y técnicos de la empresa concesionaria y municipales. Tras su aprobación por la Junta de Gobierno se abrirá un periodo de exposición pública de 30 días previo a su aprobación y licitación o encomienda. A partir de este momento, la concejalía de Transportes tiene previsto sacar a concurso el nuevo contrato, que en la actualidad viene prestándose en régimen de concesión desde su adjudicación en 1969 por Masatusa, empresa del Grupo Vectalia.

Características del nuevo servicio

Para la prestación del nuevo servicio se realizarán 5.579.289 kilómetros anuales y como novedad se implantará un sistema de Transporte a la Demanda (TAD) para dar cobertura a las partidas rurales con seis líneas: San Vicente-Moralet, San Vicente-La Cañada-Moralet-Villanueva-San Vicente, San Vicente-La Alcoraya-Rebolledo, San Vicente-Salar-Fontcalent-Alicante, Alicante-Bacarot y Villafranqueza-Tangel.

También se pondrá una nueva línea 28, que realizará un recorrido circular para conectar el Hospital de San Juan con la zona de playas. Y se han incluido nuevos servicios como la lanzadera al Castillo Santa Bárbara y la inclusión de la línea de Turibús en la nueva concesión. Ambos servicios estarán conectados.

También se contemplan mejoras en las frecuencias y cambios de recorridos para mejorar y optimizar el servicio actual. Destaca la línea 07 en la que se crea una sublínea directa a los polígonos Pla de la Vallonga y Atalayas sin pasar por Princesa Mercedes para mejorar la conexión y frecuencias con los polígonos industriales situados entre Alicante y el Área Empresarial de Las Atalayas.

El resto de modificaciones y mejoras afectan a la línea 5 en San Blas, la 9 en la avenida Miriam Blasco, la 10 en el acceso al APD-9, la 11H que se reduce el trazado a la zona de servicio del hospital universitario de San Juan, la 12 modifica su itinerario en la zona del PAU1 y se prolonga hasta la Puerta del Mar, cambia el itinerario de la 22 y 22N que reduce su paso en el Cabo de las Huertas y llega al PAU5 y, finalmente, también se modifica la línea 27 en el corrredor Benalúa Sur-Gran Vía Sur.

El nuevo mapa de transportes mejora las líneas 1 con servicio en cualquier temporada y tipo de día, la 2 con refuerzo en domingos y festivos de invierno, la 3 con servicios en sábados, domingos y festivos, la 6 con refuerzo en días laborables, la 8 con refuerzo en domingos y festivos en invierno, la 10 y la 12 con más vehículos en laborables y sábados. Además, se eliminan las líneas circulares A y B, por su bajo uso.

Inversiones previstas

El nuevo proyecto prevé una renovación de la flota existente durante el periodo de concesión de diez años, que pasará de los 97 autobuses actuales a 98, uno más, siendo 8 los vehículos en reserva y la edad media de 9 años con un máximo de 14 años. Se renovarán 68 vehículos, de los que 30 -el 30,61% de la flota- serán híbridos no enchufables y se aportará un autobús nuevo de doble piso, con servicio de locución para traducción a varios idiomas para el servicio de Turibús.

También se instalarán 25 aseos fijos en cabecera y se renovarán tres surtidores de combustible en las cocheras y sus equipos de sensorización. El esfuerzo presupuestario del Ayuntamiento al finalizar el periodo será de 172.006.225 euros, con un desembolso anualizado que irá desde los 17,8 millones de euros el primer año a los 16,7 el décimo.

Grupo socialista

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado un calendario de reuniones y la comparecencia de los técnicos que han realizado el informe sobre el nuevo pliego y que expliquen el modelo de transporte urbano que quieren para la ciudad. El PSOE ha denunciado en esta comisión, a través de los concejales Manuel Martínez y Llanos Cano, que de nuevo el bipartito llega tarde una vez más en una de las contratas más importantes del Ayuntamiento de Alicante.

Manuel Martínez ha preguntado cómo se va a hacer jurídicamente la prórroga y si se ha pedido un informe a intervención previo, antes de contemplar el transporte a demanda en partidas rurales, porque ya ha habido problemas en esto. “Que no le tomen el pelo a la gente”.

El PSOE también ha pedido la renovación de la flota de autobuses y que al menos el 65% de los vehículos sean eléctricos o hídridos. Así mismo reclamamos que se amplíe el horario de servicio más allá de las 22.30 sobre todo pensando en los trabajadores de la hostelería.

También la edil Llanos ha reivindicado la perspectiva de género a toda la planificación de transporte, tanto en diseño de líneas como la configuración de las paradas introduciendo las paradas a demanda. “Nos alegramos de que se vaya a hacer un impacto de género tal y como venimos reclamando”. También hemos preguntado cómo se va a integrar este servicio con otros como TRAM y con otros instrumentos como el PMUS.

Unidas Podemos

La formación considera que para Partido Popular y Ciudadanos, "Alicante acaba y empieza en Luceros", y que el documento abordado en la comisión, a juicio de su grupo, merece “una enmienda a la totalidad”. Unidas Podemos ha planteado en la comisión de control y seguimiento de renovación del servicio de transporte urbano su "decepción" ante el informe aportado desde el equipo de gobierno en el que se diseñan las líneas de autobuses a implementar con la renovación de la contrata.

La formación exige estudiar la gestión directa del servicio a través de una Agencia Metropolitana de Transporte, y ha criticado que PP y Ciudadanos “hayan renunciado a la capitalidad de la comarca y que en su modelo no se aborde la conexión con el resto de la oferta de movilidad existente en la ciudad como el TRAM, los cercanías o las líneas de titularidad autonómica".

En cuanto al análisis que Unidas Podemos hace del informe, su portavoz Xavier López afirma que mantiene la concepción radial de la ciudad “para la Alicante de hace cincuenta años y no la del siglo XXI”. Además, insiste en que no se ha incluido la perspectiva de género en la propuesta sabiendo que “muchas mujeres renuncian a empleos no solo por las dificultades para trasladarse hasta sus centros de trabajo, sino también por el recorrido de las líneas, o la iluminación y ubicación de las paradas”. También se ha puesto encima de la mesa la poca oferta hacia los polígonos industriales y para las personas que trabajan en servicios y hostelería y acaban sus jornadas cuando ya han finalizado los horarios de autobús.

En opinión de López, el equipo de gobierno “no tiene interés en hacer del transporte público un modelo competitivo con el vehículo privado”, algo que choca frontalmente con las directrices europeas y con el cumplimiento de la Agenda 2030.

Compromís

Esta formación considera que el proyecto para el transporte urbano es un documento vacío, "exento de contenido básico". Para comenzar, habla del objetivo de «diseñar una red de transporte público que integre a todos los modos y se complemente para dar un servicio de calidad, garantizando una movilidad integrada y sostenible», pero no realiza ningún estudio de la complementariedad con el resto de modos de transporte urbano (líneas de bus interurbano que hacen servicio de urbano y TRAM).

Se habla igualmente de «compromiso con el medio ambiente», de «integrar las tecnologías más avanzadas», y de «adaptación a la evolución», pero no se contempla la opción de introducir vehículos eléctricos, únicamente híbridos o de combustión, cuando ya existen vehículos 100 % eléctricos con suficiente autonomía o con sistemas de recarga rápida en paradas, y que en los 10 años de duración contemplados para la concesión es previsible que mejore la tecnología y sea más competitiva.

"El proyecto de servicio no es nada ambicioso y carece de valentía para cambiar el modelo actual, falto de competitividad. Esto es especialmente grave tratándose de una concesión que ha durado más de 50 años y que ha experimentado muy pocos cambios. El objetivo principal debería ser lograr un sistema más atractivo que permita atraer e incrementar usuarios, pero el Ayuntamiento opta por el inmovilismo, con un proyecto que no intenta aumentar la parte del autobús en el reparto modal frente al coche privado", sostiene la formación.

Otra de sus críticas es que el mapa de líneas da continuidad al mismo modelo actual, con apenas cambios, e incluso lo empeora en algunos casos con recorridos más largos que se traducen en peores frecuencias y duplicando recorridos con otras líneas a costa de desatender algunas zonas, por lo que resulta en general únicamente orientado a un público cautivo de otros medios de transporte.