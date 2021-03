Turismo vincula la vuelta de los viajes al final del estado de alarma

Los viajes de los españoles a la Costa Blanca seguirán vetados hasta que se levante el estado de alarma, independientemente de que puedan acreditar estar vacunados, llegar con una PCR o con un test de antígenos. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, no tuvo suerte al trasladar al Consejo Nacional de Turismo, presidido por la ministra Reyes Maroto, la propuesta de la Generalitat de que el Gobierno y las comunidades autónomas deben ir pensando en facilitar la movilidad de los turistas españoles por España. Algo que se permite a los turistas extranjeros, tanto de la UE como de terceros países como Rusia, siempre que garanticen que están libres de covid, de momento con una PCR negativa y, a medio plazo, con el pasaporte verde en el que trabaja la Comisión Europea. Colomer, recogiendo también las petición de la patronal hotelera, planteó la posibilidad de ir abriendo las fronteras autonómicas a los viajeros españoles, subrayando el agravio comparativo que representan que los turistas extranjeros puedan viajar por España y los españoles no.

El Consejo Nacional aprobó una partida de 23 millones de euros para Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos

Colomer se topó con un muro y el tema -expuesto en el apartado de ruegos y preguntas-no llegó ni a debatirse en profundidad y solo encontró cierto apoyo en el representante de Castilla y León, autonomía a años luz de la Comunidad Valenciana en peso turístico, pero para la que el visitante nacional es clave. «Lo he expuesto pero de momento el tema está en el ámbito sanitario y el control de la pandemia, y no ha habido receptividad. No obstante, creo que a partir de que se levante el estado de alarma habrá un cambio. Desde Turisme seguiremos insistiendo, porque creo que es un debate necesario», subrayó Francesc Colomer.

El sector turístico de la Costa Blanca acumula unas pérdidas de 9.200 millones de euros tras un año "cerrado" por la pandemia

De los viajes de los españoles poco se quiere saber, de momento, en el Gobierno, pero la ministra de Turismo, Reyes Maroto, sí volvió a mostrar su confianza en que el certificado digital de la UE (pasaporte verde), esté listo en julio y permita a España una mayor apertura este verano. Maroto indicó que el pasaporte digital ayudará a estar «más seguros», ya que va a facilitar la movilidad de los que estén vacunados, dado que vacunarse no es obligatorio. La ministra reiteró que «los viajeros quieren venir a España, porque la pandemia no ha deteriorado nuestra marca», en declaraciones a Radio Nacional. «En verano habrá ya un porcentaje de vacunaciones elevado, a lo que habrá que sumar este pasaporte. Quizá no será el verano que todos queremos», dijo Maroto. «Nos estamos preparando para recibir a los turistas con el inicio de los viajes de forma gradual», subrayó la ministra.

Reyes Maroto se refirió también a la puesta en marcha de corredores turísticos seguros, como ya se hizo el año pasado, algo que «no será necesario con la herramienta del certificado digital», que es lo que va a permitir reducir las limitaciones a la movilidad.