La patronal hotelera advierte de que la imposición de la mascarilla en las playas hunde las ventas del verano

“A estas alturas, cada día cuesta creer que esto se deba al desconocimiento del sector de las autoridades sanitarias o una sucesión de errores. Está claro que estamos ante una clara estrategia para impedir que haya gente en las playas esta Semana Santa, sobre todo tras lo sucedido el fin de semana pasado en Barcelona. En el Gobierno no se enteran, no conocen el sector y creo que ni son conscientes del año que nos han hecho”, afirma Nuria Montes, que, una vez más, lamenta “el silencio del Consell”. Y es que los hoteles han visto como la imposición del uso de las mascarillas torpedea directamente la comercialización de las vacaciones, según apuntan fuentes de la patronal.

“No miden las consecuencias de sus hechos y toman decisiones absurdas porque no hay ninguna base científica, y lo dicen los expertos, para imponer el uso de la mascarilla en la playa y en los espacios naturales. Así no se controla el covid, pero les da exactamente igual porque admitiendo que deben matizar el decreto no lo han cambiado, y no será porque el Estado no tiene abogados y gente preparada para publicar una fe de errores. Sencillamente, no quieren que la gente vaya a la playa en Pascua, pero no calculan el daño que esto provoca, no ya para estos días, insisto, sino para el próximo verano”, subraya Nuria Montes.El sector turístico no podría afrontar un verano como el del pasado 2020 y, de hecho, ya se han producido los primeros despidos definitivos de trabajadores, tras salir de los ERTE.

En este sentido, el presidente de la patronal, Toni Mayor, recuerda que, “en estos momentos, la industria hotelera y del alojamiento turístico es de las pocas áreas de actividad que está casi totalmente paralizada por los efectos del covid”. Mientras que otros sectores ha podido abrir sus puertas y empezar a trabajar, aunque sea parcialmente, "el 40% de la planta hotelera lleva cerrada a cal y canto desde hace 12 meses, aunque las pérdidas empezaron a generarse mucho antes con las múltiples cancelaciones de reservas, eventos que se fueron sucediendo desde el mes de enero de 2020, antes del estado de alarma”

Para esta asociación, "ha llegado el momento de la acción porque de no hacerlo, las consecuencias serán irreparables. Además, las perspectivas no son nada favorables para las próximas semanas e incluso meses, con una vacunación a un ritmo frustrantemente lento y con una amenaza de cuarta ola de contagios que poco tendrá que ver con la actividad turística pero que nos condenará a mantener las empresas cerradas".

Por otro lado y en relación a la prevención de los contagios del covid, un informe de la Asociación Internacional del Transporte Aére ha demostrado que determinadas pruebas rápidas de antígenos proporcionan resultados ampliamente comparables a las PCR, con porcentajes similares de falsos negativos. Además de su eficacia, el estudio incide en dos cuestiones vitales para la reactivación turística: los tiempos de procesamiento de las primeras son 100 veces inferiores respecto a las segundas y su coste, en promedio, es un 60% más bajo. Según los datos recabados, el alto precio de las pruebas PCR “altera por completo” la inversión necesaria para viajar. Por ejemplo, una familia de cuatro personas que pretenda desplazarse desde Reino Unido a la Costa Blanca tendría que hacerse 16 pruebas, con un coste total de 1.600 libras o 1.850 euros, un 160% más que los cuatro billetes de avión.

El director general y CEO de IATA, Alexandre de Juniac, señala que “ya estamos viendo que las pruebas rápidas se están convirtiendo en algo común en entornos que no son viajes, como escuelas y lugares de trabajo”, por lo que “extender su uso a los viajes es un paso lógico”. “La ciencia respalda esto. Las pruebas de antígenos son tan eficaces como las PCR para reducir el riesgo de transmisión transfronteriza. Mientras tanto, el costo y la burocracia de las primeras añaden enormes cargas a las familias y empresas que buscan viajar”, dificultando “un reinicio exitoso”, sostiene en una información recogida por Preferente.com