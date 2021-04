«Respeta los aforos para respetar a las personas. Mantén la distancia para mantenerla -a la enfermedad del coronavirus- a distancia. Usa la mascarilla mientras consumes para que no te consuma (el covid); cumple la hora de cierre para que no nos cierren y podamos seguir disfrutando de la hostelería porque no somos nadie sin ti. Porque nadie está preparado para dejar a nadie atrás. Piénsatelo dos veces, por ti, por todos. Cumple y respeta las normas». Éstos son algunos de los mensajes del vídeo en redes de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad (Conhostur) que forma parte de una campaña para sensibilizar a la sociedad en Semana Santa, con el que apela al estricto cumplimiento de las normas en bares y restaurantes para evitar un nuevo cierre de locales, que sería el cuarto y podría abocar a la desaparición a miles de ellos.

La campaña, que lleva por lema «Si tú no cumples, nos cierran», se completa con la distribución de carteles a los establecimientos en los que también se incide en la prohibición de fumar en las terrazas pese a estar al aire libre para cortar la transmisión del virus, y en la obligatoriedad en el uso de la mascarilla.

La Federación Empresarial de Hostelería de Alicante, que articula la campaña en la provincia, ha distribuido más de 2.000 carteles de concienciación entre sus asociados. «Algunas veces (los hosteleros) tienen que llamar la atención al público por incumplir las normas, por eso hemos hecho la campaña, para que se den cuenta de las consecuencias. Si no se cumplen las normas y suben los contagios, nos volverá a cerrar e igual no volvemos a abrir», señala la gerente de la federación, Emi Ortiz. Aparte del cartel con el contundente mensaje «Si no cumples, nos cierran», han editado otro en el que se explica que solo puede haber cuatro comensales máximo por mesa o agrupación de mesas tanto en terraza como en interior; que el consumo se hará solo sentado en mesa; que hay que desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico, y que para el uso del aseo hay que consultar al personal del establecimiento. Con esta campaña, en colaboración con Turisme de la Generalitat Valenciana, se quiere trasladar a la sociedad un mensaje muy directo, «que la hostelería no puede volver atrás y para ello es necesario el cumplimiento de las normas sanitarias».

En cuanto a la campaña de Semana Santa en sí, la Federación Empresarial señala que «estamos a verlas caer» y calcula, por lo alto, que la recaudación será un 40% de lo que era habitual en esta campaña dado que el aforo del interior de los locales funciona al 30%. Las terrazas sí están al 100%.

La Asociación de Restaurantes de César Anca indica por su parte que con la actual limitación de aforos, horarios y de desplazamientos entre territorios, la previsión es de que la facturación sea un 70% inferior. La Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería es aún más pesimista y prevé en la provincia un negocio de solo el 26% respecto a la Semana Santa anterior a la pandemia.