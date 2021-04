El tiempo se estabiliza. La irregularidad climática que caracteriza la primavera en la provincia ha provocado un vuelco en la previsión meteorológica en el tiempo para la Semana Santa que arranca este jueves y que al final no va a ser tan desapacible como anunciaban los modelos climáticos a principios de semana, según apunta Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.

"Existe inestabilidad en las capas altas de la atmósfera y esto se traducirá en chaparrones aislados tanto la tarde del Viernes Santo y el sábado, como la madrugada y la mañana del domingo, pero en general la provincia de Alicante se va a salir de las lluvias generalizadas que se esperan en el centro y el oeste de España", ha señalado Olcina, quien ha añadido que, al final, "en el puente habrá más sol que nubes pero, ojo, también puede caer alguna lluvia, corta y de poca intensidad".

Por su parte, desde el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) apuntan que los modelos meteorológicos prevén que el tiempo será muy variable y podría tener de todo: "Sol, calima, aguaceros, tormentas...". Así pues, para la primera mitad de la semana señalan que, en la provincia, habrá un "ambiente relativamente estable" en el que predominará el viento de Levante, por lo que no habrá temperaturas tan altas como las que se esperan en otras regiones de la Península Ibérica. No obstante, no se descartas chubascos puntuales en el norte de Alicante y sur de Valencia.

A partir de la segunda mitad de semana y coincidiendo con los festivos de Semana Santa, el organismo de la Universidad de Alicante prevé que podría haber algún embolsamiento de aire frío. Dependiendo de su posición, se podrían producir algunas precipitaciones o tormentas dispersas, o bien una bajada de los termómetros y lluvias más generales. Sin embargo, desde el Laboratorio de Climatología recalcan que "la incertidumbre es todavía bastante elevada".

El tiempo en Alicante

Recuerda que en nuestra web puedes consultar la previsión del tiempo en los principales municipios de la provincia de Alicante. La información es dinámica y se va actualizando conforme pasan los días.