Las autoescuelas de la provincia intensifican sus protestas para acabar con las listas de espera

No es la única medida que han llevado a cabo. Desde hace semanas, como ya publicó este diario, recogen firmas a través de una plataforma web donde se explica cuál es la razón que les ha llevado a alzar la voz tras meses complicados. Y de alzar la voz y pedir rúbricas de apoyo, han decidido pasar a la acción, según explicó a este diario Raúl Sánchez, vicepresidente de la Asociación Local de Autoescuelas de Elche.

Esta entidad es una de las que participarán el viernes en la protesta que está prevista en Alicante ciudad el próximo viernes, 9 de abril, a las 12 horas. Pero antes, profesionales de la localidad ilicitana, Alcoy, Orihuela o Dénia saldrán de estos municipios para reunirse donde comenzará la caravana de vehículos.

Está previsto que el trayecto arranque en el Mercado de Babel, para seguir por la avenida Aguilera, Salamanca, Benito Pérez Galdós y General Marvá para llegar a la plaza de Luceros. Desde ahí continuarán por avenida Alfonso el Sabio y la calle Álvarez Sereix hasta la Subdelegación del gobierno; en ese momento, se hará una parada para la entrega de firmas que han recabado. La manifestación seguirá por la plaza Calvo Sotelo, la avenida de Maissonnave, Aguilera y acabará de nuevo en el Mercado de Babel.

Sacarse el carné de conducir en la provincia está siendo una odisea para muchos alumnos con retrasos de hasta cinco meses. Pero, ¿cuáles son las razones de esa demora? Pues esa falta de examinadores y el sistema de cupos de examen de la DGT, llamado CAPA, y que reduce el número de pruebas. Según fuentes del sector, la lista de espera en la provincia es de cerca de 18.000 personas, más de 2.800 solo en Elche. Este sistema ha hecho que cada autoescuela pueda presentar a la prueba a solo 4 o 5 alumnos cuando están esperando alrededor de 60. Porque dependiendo de la disposición que haya en cada momento, se distribuyen los derechos a examen; además también cuenta el número de aprobados de cada escuela.

Reunión con la subdelegada

Las autoescuelas de la provincia llevan semanas mostrando su descontento por la situación que, no solo afecta a los empresarios del sector, sino a los alumnos que ven cómo sus intenciones de sacarse el carné de conducir se retrasan demasiado o, incluso, algunos de ellos desisten al encontrar tantas trabas. Representantes del colectivo se reunieron con la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, para poner sobre la mesa sus reivindicaciones; un encuentro donde también asistió el representante de Tráfico, según fuentes del sector.

En esa reunión se plantearon los problemas a los que se enfrentan las autoescuelas, sobre todo por la falta de examinadores y ese sistema CAPA. Las mismas fuentes apuntaron que se insistió en la necesidad de plantear «una solución de urgencia» que pasaría por «pedir, pedir y volver a pedir horas extra» para que los examinadores puedan realizar más pruebas y acabar así con las largas listas de espera. Las autoescuelas también expusieron que «la gestión actual de los exámenes en la provincia no es provechosa» ya que «se pierden muchos exámenes por la no asistencia de alumnos al no cubrirse esas vacantes con nuevos aspirantes» para lo que se propone «la realización de la lista 0»; o lo que es lo mismo, una lista constituida de alumnos «en reserva que si ellos están de acuerdo estarían preparados para suplir al que no se presenta», según las mismas fuentes.

Con todo, el sector asegura que fue una reunión «satisfactoria» y que tienen una nueva reunión en junio para comprobar cómo avanza la situación. Aún así, los profesionales van a seguir con la protesta que habían planteado de reivindicar desde sus coches una solución rápida a su problema.