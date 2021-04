La mona más segura

Costumbre con restricciones. El clima acompañaba pero no hubo masificación para cumplir con la tradición de salir a comerse la mona. Familias que iban en grupos pequeños y respetando las distancias permitieron conjugar tradición y seguridad.

Sin aglomeraciones de grandes grupos y respetando las medidas de seguridad, hubo alicantinos que ayer no quisieron renunciar a la tradición de salir a comerse la mona en el Lunes de Pascua. El confinamiento impidió que el año pasado los alicantinos pudieran cumplir con la tradición y el mantenimiento de la situación de la alerta sanitaria ha obligado éste a seguir manteniendo las precauciones. El de ayer era un día para pasarlo en familia. Aunque muchos se comieron la mona en casa, hubo quien no desaprovechó la jornada para mantener la tradición respetando las normas, en una jornada en la que no se registraron incidentes de mención y que transcurrió con tranquilidad, según indicaron fuentes policiales.

El clima acompañaba ayer en Alicante, después de un Domingo de Resurrección en el que el tiempo no había sido tan benigno.

Zonas de vigilancia

En la ciudad de Alicante, efectivos de la Policía Local estuvieron controlando la zona de Orgegia, merenderos en partidas rurales y otras susceptibles de congregar a un elevado número de personas. Vigilar que los grupos no excedieran las cuatro personas, que entre cada uno de ellos se cumplían las distancias de seguridad y sobre todo el tratar de evitar que tras la mona llegara el botellón. Por este motivo, se mantuvieron los mismos dispositivos que habitualmente se ponen en marcha para evitar las grandes aglomeraciones. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que en general la gente había cumplido las normas y que las medidas de seguridad se estaban respetando, en una jornada en la que sí se notaba que había menos gentes por la calle. Sobre todo para tratarse del periodo de Semana Santa, en el que habitualmente estos lugares suelen estar abarrotados.

Aunque los principales puntos de reunión fueron las playas, sus parques y las terrazas de los bares. Y en el resto de la provincia, a estos enclaves se sumaban también zonas verdes, montañas y zonas recreativas. El cierre perimetral de la Comunidad forzaba a que los destinos de los que se aventuraban para ir de excursión fueran parajes de la propia autonomía.