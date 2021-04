La ocupación hotelera supera el 40% en un buen puente para la hostelería

Pero sobre todo el puente ha sido el de los hosteleros, aunque solo en los aperitivos a mediodía y las comidas, ya que el cierre a las 18 horas sigue lastrando la actividad ahora que llega el buen tiempo. Fuentes de la patronal turística apuntaron, no obstante, que «por mucho que llegue la primavera y funcionan las terrazas, con los clientes locales y del resto de la Comunidad los fines de semana no es suficiente. Si el ritmo de vacunación coge velocidad de crucero y se estabilizan las cifras de contagios, deben suavizarse las restricciones al movimiento en España porque los turistas extranjeros, sobre todo los británicos, tardarán aún en volver, aunque todo apunta a que una vez regresen la recuperación será rápida si no surgen nuevas complicaciones». Abril y mayo van a ser todavía meses muy duros.

Por otro lado, y en relación a la vuelta del turismo británico, el Gobierno del Reino Unido regulará la desescalada turística con una especie de semáforo, cuyos colores verde, ámbar y rojo señalarán el grado de control de la pandemia de los países receptores de turistas ingleses, para decidir las restricciones y medidas que deberán respetar los británicos que viajen, y también los viajeros de estos países que quieran visitar Gran Bretaña. Verde significará vía libre para desplazarse, sin necesidad de someterse a una cuarentena al regreso. En los países pintados en ámbar, al regreso se seguirá requiriendo un aislamiento de diez días al volver al Reino Unido, con dos pruebas PCR obligatorias en el segundo y octavo día. La lista roja, en la que ya están incluidos 39 países -la mayoría de Latinoamérica y África-, supondrá la prohibición absoluta de los desplazamientos de vacaciones.

Con todo, parece que el inicio de los viajes turísticos, previstos a partir del 17 de mayo, día en tiene previsto volver a la Costa Blanca el turoperador Jetholidays, puede sufrir un aplazamiento y estirarse incluso un mes mas. La decisión se tomará el 12 de abril, aunque en los últimos días la presión de las empresas turísticas británicas sobre el gobierno de Boris Johnson se multiplica, porque Londres no solo envía turistas a todo el mundo, sino que los recibe, y las pérdidas en millones de libras son ya insostenibles.

Dos vuelos con Manchester, en otra jornada sin ingleses

Los datos de las conexiones con el Reino Unido siguen siendo paupérrimos. Ayer, de los 36 vuelos programados entre salidas y llegadas en el aeropuerto, solo dos fueron con el Reino Unido, en concreto un enlace de Ryanair con Manchester. Y todo pese a los mensajes positivos del consejero-delegado de la compañía irlandesa, Michael O’Leary, que ha anunciado para el mes de junio la normalización de la programación la aerolínea, clave en el aeropuerto de Alicante-Elche.