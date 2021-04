El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha reclamado hoy al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, un calendario "claro y específico" de vacunación frente al coronavirus para "dejar de andar a ciegas sin saber ni dónde y sobre todo cuándo nos vamos a poder vacunar”. Para el regidor popular es “inaudito" que los alicantinos [como tampoco el resto de habitantes de la Comunidad Valenciana] no conozcan "los planes para inmunizarnos, que debería tener confeccionados y hechos públicos por la Generalitat desde hace tiempo”. Barcala considera que “el oscurantismo con que se está llevando a cabo este proceso sólo invita a pensar en que el Consell es preso, una vez más, de la improvisación y la falta de planificación para un asunto tan sumamente urgente y delicado como es la vacunación de todos los ciudadanos”. La Comunidad Valenciana, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad publicados este lunes, es la segunda autonomía con un mayor porcentaje de dosis administradas (95,5%), solo superada por Baleares (95,6%). La media nacional es del 90,2%. Con todo, solo 262.860 residentes en la Comunidad están ya inmunizados tras recibir la doble dosis, mientras que otras 344.966 personas han recibido un pinchazo, según los datos de Sanidad. La conselleria prevé administrar esta semana 220.000 dosis más.

El alcalde considera un "ejemplo" la situación vivida este pasado fin de semana, "donde, pese a haber llegado remesas de vacunas, el proceso de vacunación ha estado paralizado desde el sábado [no hubo vacunaciones ni Domingo de Resurrección ni Lunes de Pascua]". "Es un sinsentido que a las puertas de la cuarta ola la Conselleria de Sanidad no sea consciente de que no puede detener ni un minuto la vacunación y que lejos de parar el proceso de inmunización lo que debería estar haciendo en implementando los medios necesarios para vacunar con rapidez y eficacia a toda la población, empezando por las franjas de edad que corren más riesgo. Se hace anuncio tras anuncio, pero los alicantinos no reciben la llamada para ir a vacunarse”, señala Barcala, quien ha vuelto a ofrecer "toda la infraestructura material y humana que posee el Ayuntamiento de Alicante para colaborar con el proceso de vacunación". Por ahora, ya está disponible para el proceso de inmunización de la población el Centro Comunitario Playas. El alcalde también ha agradecido "tanto a profesionales de la sanidad como empleados municipales el esfuerzo que están desarrollando para combatir la pandemia".

Para el regidor popular, la incertidumbre que "está sembrando la Generalitat" con el "confuso proceso de vacunación" al no hace nada más que "agravar la situación económica que vivimos como consecuencia de la pandemia". “De todos es conocido que la economía necesita certezas para funcionar, que nuestros hoteleros, hosteleros, pequeños comerciantes y autónomos tienen que poder mirar al futuro con garantías de que se está haciendo todo lo necesario para poner fin cuanto antes a esta pandemia. Sin mayor rigor y urgencia en la vacunación están condenando a nuestra economía, a nuestros sectores tradicionales, a nuestro turismo a una crisis económica todavía más profunda de la que están viviendo y están contribuyendo a asentar muy serias dudas sobre la supervivencia de miles y miles de negocios”, ha concluido el alcalde.