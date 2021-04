Compromís presiona al alcalde de Alicante, Luis Barcala, por el pago de las ayudas a la hostelería del Plan Resistir. “El bipartito sigue sin dar explicaciones de cuándo va a pagar las ayudas del plan Resistir, a diferencia de otras ciudades como Elche, Alcoy o Elda que ya las están pagando, y además no ha resuelto en las bases problemas de anteriores convocatorias, por lo que ha vuelto a dejar fuera a centenares de autónomos que tienen en su actividad económica en la ciudad pero no están empadronados aquí", ha señalado el portavoz de la coalición, Natxo Bellido, tras la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que el portavoz del bipartito, Antonio Manresa, no ha dado una fecha, ni aproximada, del pago de las ayudas a sectores como la hostelería por la crisis del covid: "El Ayuntamiento está cumpliendo los trámites al respecto. Tiene que haber una coordinación entre administraciones. Estamos trabajando denodadamente. Hay ayuntamientos más avanzados, pero nosotros estamos más adelantados en otros asuntos", se ha limitado a responder Manresa al ser preguntado al respecto. Fuentes municipales han precisado tras la rueda de prensa que las ayudas se prevén pagar a mediados de este mes. La pasada semana se conoció la lista provisional y los solicitantes tenían un plazo de siete días para presentar reclamaciones. Tras resolverlas, se hará pública la lista definitiva.

Desde Compromís instan al bipartito a "dar explicaciones sobre plazos y agilizar la concesión de ayudas del I Plan Resistir, mancomunado con la Generalitat Valenciana y la Diputación, donde este Ayuntamiento sigue sin dar respuestas a los plazos para iniciar el pago". "No sabemos si están esperando a que la Diputación de Mazón pague o es una muestra más de la inoperancia y lentitud de la gestión del bipartito de derechas, pero se confirma una vez más que tarde y mal es el lema del bipartito de Barcala", añade Bellido, quien considera que es "indignante que el equipo de gobierno se quede mudo o no diga nada mínimamente coherente a la pregunta de los plazos para empezar el pago de las ayudas". Por eso reclaman a Barcala "a que se centre en su gestión y que haga llegar las ayudas a hostelería y restauración en lugar de dedicar su tiempo a criticar a otras administraciones mientras salvan la cara de su compañero Mazón que sigue sin resolver la aportación económica de la Diputación".

El bipartito, según Compromís, "no ha hecho caso a las peticiones de los sectores afectados de poder incluir como beneficiarios de las ayudas a aquellos autónomos que tienen aquí la actividad económica, y pagan por ello en la ciudad, pero que al igual que ha ocurrido en convocatorias anteriores se les va a dejar fuera, y eso supone rechazar centenares de solicitudes de ayudas de negocios alicantinos que están pasando por una situación muy complicada".