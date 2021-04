Sin salida directa al arenal para los residentes en 3.500 viviendas de la Playa de San Juan

Este problema, que la asociación de vecinos Juntos Avanzamos de la Playa de San Juan lleva años reivindicando, afecta a más de 7.000 personas que viven en el PAU 5, nueva zona residencial del término de Alicante, que en temporada alta multiplica su población. La entidad llevó de nuevo la reivindicación al alcalde, Luis Barcala, y al concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, el pasado 24 de marzo, ante la llegada de la Semana Santa y de los festivos de Pascua, y con ello de los primeros baños de los vecinos y visitantes de la provincia. Un encuentro que acabó sin compromisos, de ahí «la insatisfacción manifiesta con el trato que se está dando por parte del Ayuntamiento a los proyectos vitales de nuestro barrio, y por tanto a todos los vecinos de la Playa», dijo el representante vecinal, José Caracena.

En este sentido, desde la Concejalía de Urbanismo explicaron que existe una sentencia a raíz de un proceso judicial con los promotores de la zona que ha obligado a modificar la urbanización inicialmente prevista, y que el planeamiento se está rehaciendo por este fallo judicial. Además, el bipartito advierte que el camino que ahora utilizan los vecinos para ir a la playa es privado y que debería estar cerrado, a lo que se instará a los propietarios o bien se les abrirá expediente, señalan. Sea como sea, los nuevos vecinos del entorno de la glorieta de la Democracia, avenida Maestro José Garberí Serrano y la calle de la Pasión cada día tienen que enfrentarse a una auténtica odisea para llegar hasta la avenida de Niza, dando una vuelta de casi un kilómetro y entrando en un camino de vallas rotas por la falta de calles que conecten los edificios de la segunda y tercera línea del PAU 5 con la avenida de Niza.

«Por ese camino lleno de matorrales pasan ciclistas, madres con carritos y gente cargada con maletas» RUBÉN GÓMEZ - VECINO DEL PAU 5

«No encontramos una respuesta satisfactoria, ni siquiera provisional, que tranquilice a la asociación y a los vecinos del PAU 5, que en estos momentos no tienen por dónde salir a la playa ni a la parada para coger el TRAM. No descartamos tomar medidas de presión para ser escuchados por el Ayuntamiento de Alicante en estos temas y en el desvío de la línea 22 del autobús», señala Caracena. Movilizaciones que no terminan de convocar por las restricciones del covid. «Nos estamos conteniendo pero nos cansa esto, que den licencias a nuevas viviendas pero luego no haya acceso ni para ir a la playa ni al paseo marítimo ni para coger el tranvía». Vecinos como Rubén Gómez definen esta zona «semi terminada» que se usa como atajo como «una escombrera, no está en condiciones, y está toda llena de matorrales. Por ahí entran ciclistas, gente cargada con maletas a coger el tranvía y con carritos de bebé».

«El paseo marítimo en la avenida de Niza sigue pendiente aunque el proyecto está redactado» JOSÉ CARACENA - ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PLAYA SAN JUAN

Caracena, por su parte, añade que en ese camino existe un problema de ratas «en una zona que el Ayuntamiento vende como de privilegio y turismo». La asociación enfatiza que «hablamos de más de 3.500 viviendas que necesitan tener acceso a la playa con calles como Dios manda, como las que tienen en el resto de la avenida de Niza. La gente ha tenido que romper alambradas, es un caminito estrecho y muy incómodo. Ponen la excusa de que hay que expropiar para hacer los accesos al paseo marítimo. El PAU 5 es una zona ancha y amplia, que necesitaría tener no una, sino varias calles en condiciones. Para qué dan licencia de obra para pisos con vistas al mar si la gente no puede ir a la playa directamente, o tiene que salir con el carro pasando por la maleza y con los caminos por tierra», impracticables por el barro cuando llueve.

Otra queja vecinal es el retraso en la ejecución del paseo marítimo de la avenida de Niza, que está por terminar frente al PAU 5 y hasta el límite con El Campello en la zona de Muchavista. En la reunión con el alcalde y el concejal, éste les indicó que el proyecto del paseo ya se encuentra redactado «pero dice que no hay dinero y su ejecución se pospone continuamente. Estamos de acuerdo en que se cubran las necesidades de todos los barrios, pero no hay que olvidar que la Playa de San Juan es uno de los principales puntos de atracción de visitantes a Alicante».

La última reivindicación es la falta de aparcamiento para una zona que en un verano normal, como los de antes de la pandemia, llegaba a concentrar a más de 300.000 personas. «Por eso la asociación incide en pedir la segunda línea del tranvía, la L5, para que la gente tenga más medios de transporte para venir».