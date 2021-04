"Me parece que en estos momentos no puede tomar ninguna decisión independiente por ninguna comunidad". La consellera de Sanidad, Ana Barceló, critica severamente la decisión de algunas autonomías como la de Castilla León, por haber suprimido por su cuenta la administración de la vacuna AstraZeneca.

"Actuar de manera individual como comunidad no favorece, no me parece lo más adecuado, ni se actúa con responsabilidad sin tener toda la información", abunda la titular de Sanidad en la Comunidad Valenciana.

La Agencia Europea del Medicamento se ha vuelto a pronunciar en la misma línea que hasta ahora, en el sentido de que considera que los riesgos por la vacunación no superan a los beneficios.

Reitera este organismo de farmacovigilancia que los coágulos de sangre con bajas plaquetas son "inusuales·, y que "deben incluirse como efectos secundarios muy raros" de la vacuna de AstraZeneca según «todas las pruebas disponibles actualmente».

Por todo ello el ente farmacológico sostiene que dichos casos no deben deben paralizar la inoculación de esta vacuna.

El Consell ha preferido esperar a esta resolución que se hará llegar oficialmente a los ministros de todos los países europeos, pero Barceló se adelanta recalcando que "no se puede actuar hasta que se arroje luz desde el ministerio" y se adopten "acciones coordinadas, las decisiones que se adopten tienen que ser para todo el territorio", enfatiza.

La ministra Darias ha recalcado esta misma semana que en España se va a estar a lo que determine al Agencia Europea del Medicamento, por lo que todo apunta a que la vacuna AstraZeneca seguirá su curso.