La fiscalización al bipartito por los acuerdos del Pleno arranca con retraso y sin informes

Lo hizo, por tanto, con evidente retraso y sin informes, tal y como lamentó la izquierda en bloque. Y no sólo eso, sino que el equipo de gobierno pretendía que la comisión se reuniese, a partir de ahora, cada seis meses, cuando el acuerdo aprobado con el voto a favor también de PP y Ciudadanos señalaba que la «periodicidad de las reuniones será trimestral». Esta propuesta generó también las críticas de la bancada progresista: «Estamos ante un nuevo del intento del equipo de gobierno, que dirige Barcala, de intentar bloquear la fiscalización de su gestión», señaló la socialista Llanos Cano. En la línea se posicionó el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López: «Consideramos que desde la presidencia de la comisión se ha intentado tomar el pelo a los grupos municipales, proponiendo un plan de trabajo que difería de los términos aprobados en la moción presentada en el pleno, con tal de esquivar la acción fiscalizadora de la oposición». El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, no se salió de esa misma línea: «Tarde es un rato. Acuerdo plenario con unas reglas de juego. Os tiene que caer el chorreo porque convocáis tarde y encima sin informes». Tampoco se supo nada, y así lo criticó especialmente la concejala socialista Llanos Cano, sobre los informes semestrales acerca del estado de ejecución de las mociones y de las declaraciones institucionales aprobadas en pleno.

Desde el bipartito, representado en la comisión a través de Mari Carmen de España (portavoz municipal del PP) y Antonio Manresa (concejal de Ciudadanos), alegaron que el retraso en la convocatoria y, también, en la ejecución de iniciativas aprobadas por el pleno durante este mandato se debe a los efectos del coronavirus. Entre las explicaciones ofrecidas en la sesión telemática, una frase de Manresa provocó la reacción jocosa desde la oposición: «Ha habido una pandemia que nos ha afectado a todos. Parece que sea una excusa, pero seguimos en pandemia. Todavía no se están haciendo vacunas, vamos con mascarillas, hay restricciones de movimiento, de libertad de estar en un bar más de cuatro personas, a las diez de la noche tienes que estar en casa. Esto influye a todo el desarrollo de una empresa y de una institución pública», justificó el edil de la formación naranja. De hecho, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, pidió al también portavoz del equipo de gobierno municipal que matizara sus palabras: «Decir que se ha tardado en convocar la comisión porque llevemos mascarillas, estemos en casa a las diez o no podemos ir a los bares... Me da vergüenza». Manresa se negó y se reafirmó en lo dicho anteriormente: «He dicho lo que quería decir».

Desde la oposición llevan tiempo lamentando el bloqueo del gobierno municipal a la ejecución de los acuerdos plenarios. Entre los ejemplos destacan la no convocatoria de la comisión creada, en mayo de 2020, para «depurar responsabilidades políticas y municipales derivadas del presunto amaño del PGOU de Alicante», junto a otros asuntos como la construcción de una tercera escuela infantil, la compra del antiguo cine Ideal o acuerdos sobre la emergencia climática.