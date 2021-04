Tradicionalmente miles de peregrinos parten desde la concatedral de San Nicolás de Bari, muchos de ellos ataviados con el traje típico de blusón negro y pañuelo al cuello, hasta el monasterio de Santa Faz en el que se venera la reliquia. A lo largo de esos ocho kilómetros los peregrinos disfrutan de las «paraetas» donde se pueden tomar rosquillas y mistela para reponer fuerzas.

Sin embargo, por segundo año consecutivo, debido a la pandemia del covid-19, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha tomado la decisión de suspender todas las actividades que conlleven la ocupación de la vía pública y puedan suponer concentración de personas, por lo que queda suspendida la romería. No obstante, INFORMACIÓN no olvida este día tan especial para los alicantinos y quiere rendir su particular homenaje para recordar esta festividad, la cual cuenta con más de cinco siglos de antigüedad y tiene lugar el segundo jueves posterior al Jueves Santo, concretamente este año se celebrará el jueves 15 de abril.

Durante este día, este periódico entregará gratis, junto al ejemplar del día, un llavero conmemorativo con la imagen de la Santa Faz en los kioskos que forman parte de la comarca de l’Alacantí. Un complemento perfecto para llevar las llaves de casa, del trabajo o incluso como elemento decorativo.

Además de este obsequio, INFORMACIÓN publicará toda la actualidad relativa a esta festividad y los acontecimientos que sucedan durante la jornada del 15 de abril.

Y como el pasado año, los alicantinos podrán enviar a la web de INFORMACIÓN sus fotos sobre cómo pasan la celebración de Santa Faz.

Envía tu foto y la publicaremos en la web

Desde hoy y hasta el 15 de abril, día de celebración de la Santa Faz, todos los alicantinos pueden enviar su foto a la dirección de correo electrónico santafaz2021@informacion.es con el fin de que cada cual haga su homenaje particular a la reliquia y a la festividad alicantina. Con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Alicante, INFORMACIÓN conformará, con todas las imágenes recibidas, una galería fotográfica que publicará el mismo jueves, 15 de abril, en www.informacion.es.

Ya sea en casa, en el campo o en la playa, ataviado con el traje típico de peregrino, un blusón negro y un pañuelo al cuello con los colores de la bandera de la ciudad de Alicante: blanco y azul, y la caña de romero. Sea cual sea tu forma de celebrar esta fecha tan significativa, no olvides enviar tu foto para dejar patente el recuerdo en un año difícil marcado por la pandemia.