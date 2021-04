Barcala ruega a los alicantinos: «No vayáis a Santa Faz el jueves, se puede visitar 365 días al año»

«Estamos ante la Santa Faz más larga de la historia: durará 365 días». Éste fue el mensaje que se transmite tanto desde el Ayuntamiento como desde el Cabildo de la Concatedral, en un intento de disuadir a los alicantinos de que acudan al Caserío el próximo jueves, 15 de abril, fecha marcada para la tradicional romería, que se ha suspendido por segundo año consecutivo por el covid. «No se repartirán cañas porque no hay romería», insistió el alcalde, Luis Barcala, que apeló a la «responsabilidad» individual para evitar que se masifique el monasterio en una jornada festiva en la capital: «Pido que no se vaya a Santa Faz, hay 365 días al año para visitarla». De hecho, pese a que la Policía Local trabaja con planes alternativos, el mensaje enviado desde el bipartito es que la carretera que une el casco urbano y Santa Faz no se cerrará al tráfico el jueves. «Habrá un itinerario alternativo para evitar el punto negro del McAuto. Solo se cortará el tráfico por seguridad», insistió el alcalde.