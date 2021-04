El bipartito de Alicante ha cargado contra el Consell liderado por Ximo Puig por no levantar más la mano con las restricciones a la hostelería y el ocio nocturno. Al respecto, el equipo de gobierno ha anunciado que presentará al próximo pleno ordinario, previsto para el 29 de abril, una declaración institucional para instar al Consell a "rectificar las nuevas medidas restrictivas anunciadas para los sectores del ocio, turismo y hostelería".

La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), se ha reunido esta mañana con los representantes del sector hostelero, como ARA (Asociación Restaurantes Alicante), Alroa (Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante), Apeha (Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante) y Ceoh (Coordinadora Empresarial Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana) para mostrar el apoyo a sus reivindicaciones. El sector sigue esperando en la ciudad de Alicante el pago de las ayudas del Plan Resistir, mientras que en otros municipios como Elche o Alcoy ya se ha iniciado el trámite.

En la declaración institucional se exigirá al Consell que el horario de apertura de los establecimientos quede ligado al toque de queda (22 horas), y no a las 18 horas como sucede actualmente, así como ampliar el aforo del interior de los locales al 50% frente al 30% actual. Además, el sector hostelero exige que las "políticas restrictivas vayan acompañadas de acciones propositivas con compensaciones directas por el cierre obligado". Las nuevas medidas anunciadas ayer por el Consell entrarán en vigor a partir del 12 hasta el 25 de abril, por lo la declaración quedará a expensas también de lo que se decida en la reunión interdepartamental prevista para el el 22 de abril.

La también responsable de Turismo ha señalado que “tras las nuevas decisiones adoptadas por el Consell, la decepción no es una noticia, viene siendo la tónica general de la toma de decisiones". "No entendemos que teniendo los mejores índices de España, la única mejora que hemos visto haya sido escasa. La hostelería está pagando los platos rotos de la pandemia y se ha demostrado que son seguros y cumplen con la normativa de seguridad, y además el cierre lo único que consigue es que pasemos de un ocio controlado a fiestas ilegales. Y no hay ningún informe científico que señale a la hostelería como un foco de transmisión”, asegura la vicealcaldesa, quien ha insistido en que “no hay un plan estratégico nacional para el sector turístico, no hay compensaciones directas a unos empresarios que se ven obligados cerrar y por último hasta se pone en cuestión el modelo turístico de España, que sigue siendo el motor de nuestra economía.”

Tras las medidas adoptadas por el Consell en enero, en las que se decretó el cierre de la hostelería y posteriormente su apertura hasta las 17 horas, este sector ha acumulado más de 1.017 millones de euros de pérdidas, y "hasta la fecha no hay un plan de ayudas económicas que puedan aliviar las deudas de los diferentes establecimientos", según el bipartito. En este sentido, después de un año de confinamiento, cierres y toque de queda, "estos negocios llevan acumulados unas mermas de entre 80.000 y 300.000 euros de media", añaden. Al respecto, los datos actuales epidemiológicos de la comunidad son los más positivos, con una incidencia acumulada de 34 casos por cada 100.000 habitantes, y por ello, los hosteleros piden al Consell que les permitan flexibilizar su actividad.

Acampada frente al Palau desde el martes

Como muestra del malestar ante las nuevas medidas anunciadas por el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, representantes del ocio nocturno de toda la Comunidad Valenciana han anunciado un plante ante el Palau de la Generalitat, con una acampada que previsiblemente comenzará el próximo martes 13 de abril. Contará con 13 tiendas y 13 horas de duración cada día, organizada por la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana, CEOH.

Bajo el número y hashtag #13A y #13Meses, que centrarán los diferentes actos y mensajes de la acampada, reclaman que desde el Gobierno valenciano "se aporten soluciones urgentes y realistas y no meros parches económicos. De hecho, no levantarán el campamento y sus protestas hasta tener sobre la mesa un plan de rescate económico", según informa el bipartito en una nota.

Los convocantes aseguran que “no contemplan ni les dejan otra alternativa, y más tras el inmovilismo del Consell con el anuncio de mantener las restricciones actuales que pesan sobre el sector del ocio y la hostelería y ante la desesperada situación que atraviesan los locales de ocio especialmente”.

Insisten, según añade un comunicado del equipo de gobierno, que "se trata de una lucha para que se haga justicia de una vez, tras 13 meses sin actividad como pubs o discotecas desde que se decretó el Estado de Alarma, abandonados, pagando los mismos impuestos sin apenas ingresos y con un plan de ayudas, que ni tan siquiera han cobrado y no cubre ni el 8% de los gastos a los que tuvieron que hacer frente solo en 2020".