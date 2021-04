El PSOE exige a Barcala que intervenga en Limpieza por los retrasos en la gestión

El grupo municipal socialista exige al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que "intervenga" la Concejalía de Limpieza tras los retrasos en la gestión. Lo pide tras vencer la prórroga para la redación del nuevo modelo de la limpieza. Los socialistas, a través de un comunicado, aseguran que no se explican "la falta de rigor por parte de Barcala tras incumplir una y otra vez los plazos para la redacción del nuevo Plan Local de Residuos y el Plan Zonal, documentos que deberían haber estado redactados, expuestos y aprobados al inicio de este mismo año y cuya contratación para su redacción venció el pasado 7 de enero".

Según el portavoz socialista, Francesc Sanguino, “esta ciudad no puede tolerar que se incumplan más plazos ni más compromisos". "Y mucho menos podemos consentir que el PP evite la autocrítica pretendiendo hacer ver un Alicante que no solo no está más limpia, sino que ni siquiera lo está tras un año de limitaciones en la movilidad por la pandemia”, añade Sanguino, quien afirma que “a menos de cinco meses de vencer el contrato solo sabemos que van a prorrogar un servicio con el que nadie está contento, y ni siquiera el equipo de gobierno sabe cómo va a hacerlo. "Si Alicante tuviese un Alcalde comprometido con su aspecto y la gestión de sus residuos, Barcala ya hubiese intervenido en la Concejalía de Limpieza”, agrega.

La falta de previsión, según insisten los socialistas, obligó al Ayuntamiento de Alicante a "prorrogar su redacción durante tres meses más, venciendo este nuevo plazo el pasado 7 de abril". "En la sesión de la Comisión de seguimiento del contrato celebrada ayer, ante la pregunta de los miembros del Grupo Municipal Socialista, se comprobó que el concejal de Limpieza no era siquiera consciente del vencimiento de ese plazo", añaden.

Esta documentación es fundamental, según recuerdan los socialistas, "en la definición del nuevo modelo de gestión y contratación de la limpieza viaria, la recogida y la gestión de nuestros residuos". "Un servicio cuyo último proceso de contratación, recuerda el PSOE, fue más que polémico por las deudas arrastradas en la nefasta gestión del PP, sus condiciones de contratación a la que sólo pudo optar una empresa, y por la reducción del 31% de su presupuesto con respecto al anterior, dejando a la ciudad inmersa en una crisis de la basura que arrastramos hasta hoy", apunta el comunicado en el que Sanguino indica que el equipo de gobierno “está más pendientes de cómo van a ampliar de nuevo el contrato antes de prorrogarlo, que de las condiciones en las que lo van a prorrogar". "Esta ciudad está cansada de parches que heredados de la incapacidad del PP ahora y en la época de Castedo, cuando se diseñó un servicio que nos ha situado como referente de lo que no hay que hacer. Alicante tiene la oportunidad de pasar página en el área de limpieza, pero para ello Barcala no puede seguir escondiéndose de los compromisos a los que este Ayuntamiento legalmente está obligado a responder. Exigiremos otra Comisión semanal que supervise la elaboración de nuestro nuevo modelo de limpieza, si no quieren asumir su responsabilidad, lo haremos desde la oposición”, finaliza.