Vox recupera uno de los asuntos más polémicos del mandato, que incluso fue protagonista en la negociación del Presupuesto municipal para 2021. La formación ultra presiona al bipartito con la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución, ahora conocida como Ordenanza de Convivencia Cívica. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Mario Ortolá, insta al alcalde, Luis Barcala, a "aprobar la Ordenanza de Convivencia Cívica cuyo proceso, iniciado con la aprobación del proyecto en Junta de Gobierno Local el 13 de noviembre de 2020, quedó paralizado a petición de los grupos de izquierda como línea roja para la aprobación de los presupuestos municipales de 2021". Las cuentas municipales salieron delante de forma definitiva por las abstenciones de los grupos socialista y Vox en el pleno extraordinario celebrado el pasado 25 de marzo, según recuera la formación de Abascal. La retirada de esta ordenanza era una de las exigencias del PSOE para no bloquear el Presupuesto.

Ante la pregunta interpuesta por Vox en el pleno del mes de febrero sobre la ordenanza, el concejal de seguridad, José Ramón González, aseguró que sería aprobada inmediatamente después de la aprobación definitiva de las cuentas municipales, según la formación ultra. Sin embargo, en palabras de Ortolá, “no se ha dado paso alguno encaminado a la aprobación de una ordenanza que los propios partidos Popular y Ciudadanos consideraban, al menos hasta que la izquierda les chantajeó con los presupuestos, como necesaria y buena para Alicante". Desde Vox exigen al equipo de gobierno "que cumpla con la palabra e inicie inmediatamente los trámites para su aprobación y entrada en vigor". "Nos encaminamos a otro verano donde, si la situación sanitaria lo permite, tendremos miles de turistas nacionales y extranjeros y no podemos permitirnos dar la imagen de una ciudad tomada por la mendicidad coactiva y la prostitución. Que un alicantino o un turista no puedan sentarse en una terraza cómodamente con su familia sin que esté constantemente siendo molestado por algunas personas que piden, exigen, dinero”, añade Ortolá, quien asegura que esta ordenanza permitiría la "tipificación de muchas infracciones administrativas que van en contra del orden público y la convivencia ciudadana y debemos poner coto a todo ese tipo de conductas nocivas para el bienestar de vecinos y visitantes". "No entendemos por qué el gobierno municipal vendió esta ordenanza como una herramienta necesaria para nuestra Policía Local y ahora, por exigencias de la izquierda que es enemiga declarada de la seguridad de los ciudadanos, la ha metido en un cajón de forma indefinida".

A modo de respuesta, el alcalde Barcala ha agradecido a Vox que recuerde que el asunto está pendiente, pero ha insistido en que la oposición no marca las prioridades del bipartito: "La agenda la marca el equipo de gobierno. Y ahora estamos centrados en hacer frente a la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del coronavirus". Barcala ha añadido que el ejecutivo local trabaja en terminar la liquidación del Presupuesto de 2020 para poder activar, a su vez, las modificaciones de crédito