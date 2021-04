La Corporación se conjura para acordar una resolución sobre la gestión de la limpieza

El concejal de Limpieza, Manuel Villar (PP), se comprometió este lunes con la oposición a elaborar un borrador de conclusiones sobre la Comisión de Limpieza después de que el primer intento de la Corporación de aprobar un dictamen no llegara a buen puerto tras rechazarse las cinco propuestas (el bipartito de PP y Ciudadanos elevó una conjunta). Los grupos mantuvieron ayer una reunión de trabajo para intentar llegar a un acuerdo y que la comisión se cierre con un documento de conclusiones consensuado, que no es óbice para que el gobierno local y la oposición puedan hacer «votos particulares» al texto para dejar por escrito sus valoraciones propias.

El documento, según se abordó en la reunión previa a la comisión oficial del próximo 23 de abril, deberá abordar cinco asuntos: el pliego de condiciones, la fiscalización del contrato, el subparque de Playa de San Juan, la nueva comisión sobre el futuro del servicio de limpieza y recogida viaria y gestión de residuos y, por último, la transformación e inversiones futuras en la Planta de Residuos de Fontcalent.

El concejal socialista Raúl Ruiz aseguró que el documento debe asumir la «lógica autocrítica, teniendo en cuenta que es el contrato de limpieza viaria lo redactó el Partido Popular, a quien también corresponde la mayoría se años de gestión». El actual contrato está en vigor desde el año 2013 y finaliza tras el próximo verano, pero se deberá prorrogar porque la licitación del nuevo contrato (que estará dividido en lotes) no llega a tiempo. «El servicio es a todas luces es insuficiente para mantener limpia Alicante y, por tanto, el dictamen de la comisión debe ajustarse a la realidad. No podemos seguir escondiendo lo que todo el mundo denuncia», añade el edil socialista.

Desde Unidas Podemos, la concejala Vanessa Romero aseguró que el bipartito reconoce «que el pliego nació con deficiencias importantes». La coalición, por otro lado, insiste en «la necesidad del estudio de remunicipalización del servicio o de parte de él».

Por su parte, desde Compromís, el portavoz municipal, Natxo Bellido, insistió en que en la reunión de este lunes «se mostró voluntad por parte de todos los grupos municipales de poder llegar a un acuerdo en las conclusiones de la Comisión del Contrato de Limpieza». La redacción del documento, sin embargo, no impide que haya conclusiones particulares: «Que desde Compromís podamos aportar también un documento de conclusiones particular que recoja cuestiones no tratadas en este documento conjunto». Para Bellido es clave que la comisión sobre el pliego vigente no se cierre «sin tener acordada una nueva comisión para tratar el futuro del servicio y que ésta tenga contemplada la participación de las entidades».