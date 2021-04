Las visitas al monasterio de Santa Faz se animan a tres días de la Peregrina suspendida por el covid

La vicaria de la comunidad que custodia la Reliquia, las canónigas de San Agustín, sor Irene Estadella, ha explicado que las visitas se han sucedido a lo largo de todo el fin de semana, en una afluencia en función de la meteorología. Así, el sábado por la tarde, al llover, se frenó el ritmo de romeros que querían ir al monasterio, entrar al camarín a visitar la Reliquia o comprar algún recuerdo en la tienda de la Santa Faz, pero ayer domingo por la mañana, ha dicho, "se desbordó". Para atender a todos los peregrinos, el monasterio permanecerá abierto durante 12 horas cada día desde ayer hasta el domingo 25 de abril, concretamente de 8.30 a 20.30 horas. Volviendo a la tienda de recuerdos, cuya venta sirve para ayudar a sostener los gastos del convento, este año se incorporan como novedad las mascarillas y geles anticovid con la imagen de la Santa Faz, y unas minizapatillas bendecidas para colgar en el coche en alusión al peregrino.

Sor Irene ha explicado, en referencia a que este año no haya Peregrina oficial el jueves, que "el Rostro de Cristo nos espera todo el año, la Iglesia está abierta cada día para el que quiera venir a encontrarse con su mirada misericordiosa y tierna. A los alicantinos no les falta iniciativa e ilusión para defender sus tradiciones, su piedad. Peregrinar no está prohibido, toda nuestra vida es una peregrinación hacia ese Rostro. Se puede venir a la Santa Faz, solo que hay que hacerlo con todas las cautelas para bien de todos. Cualquier día del año es bueno para acercarse en espíritu de romería, individualmente, en familia, en pequeños grupos de amigos", ha expresado, en sintonía con la petición de las autoridades de evitar aglomeraciones este jueves 15 de abril.

Bendición contra la pandemia

Para "compensar" la suspensión de la Peregrina, se ha organizado la salida de la Reliquia, que bendecirá la ciudad contra la pandemia desde el Castillo de Santa Bárbara para el jueves. La Santa Faz viajará hasta la fortaleza en un vehículo especial, un "Fazmóvil". El jueves se celebrará en el monasterio una Misa Oficial, aunque será a puerta cerrada y la oficiará el obispo de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, a las 10 horas.

El Ayuntamiento de Alicante desplegará un dispositivo con 350 policía locales para "garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad" en la Peregrina 2021 e impedir el botellón en el recorrido tradicional y en las playas.

Misas