El Ayuntamiento de Alicante cerrará mañana al tráfico un tramo de la N-332 si hay una gran afluencia de peregrinos a Santa Faz

Sea como sea, el Ayuntamiento marcará con conos el carril izquierdo de la N-332, el más próximo al arcén por donde suelen caminar los romeros, en caso de aglomeración. El concejal de Seguridad, que se desplazó a la pedanía a supervisar algunos preparativos, insistió en que la Peregrina está suspendida y pidió por enésima vez a los alicantinos que no acudan mañana al caserío.

González recordó que en teoría no se puede cerrar la carretera al tráfico porque no hay romería pero, en caso de afluencia, es responsabilidad de su área minimizar el riesgo de accidente, de ahí que se contemplen medidas preventivas desde Vistahermosa (a la altura de la sede de la Once) hasta el monasterio si es necesario. «Es un año atípico. En la Santa Faz de 2020 estábamos confinados y era imposible venir. Este año es más complicado porque no se puede evitar que la gente venga. Hacemos un nuevo llamamiento a los devotos para que vayan al monasterio otro día de la semana. Necesitamos la colaboración de todos, a ver si con la ayuda de la vacuna, se va ya esta maldita pandemia», afirmó.

El Ayuntamiento ha preparado un dispositivo con 350 agentes que vigilarán la pedanía, las playas, Vistahermosa y Orgegia, y zonas proclives a los botellones como las calas, el Castillo y la Ereta, incluso con drones, y la zona de ocio de Castaños. Habrá patrullas fijas e itinerantes, y se acotará con vallas la plaza del monasterio para el control de aforo. La Policía Local contará con el apoyo de 250 efectivos de Policía Nacional y de 185 agentes de la Guardia Civil en un operativo logístico diseñado por la Subdelegación de Gobierno. Intentará evitar aglomeraciones, dar cumplimiento a los protocolos anticovid y que no se celebren botellones.

En cuanto a los preparativos de los actos religiosos de este jueves, el camarín de la Santa Faz acogió ayer el ensayo de la apertura del tabernáculo donde se custodia durante todo el año la Reliquia. Se probaron las llaves, que abrieron a la primera, y sonó la alarma, dando fe de que el sistema de protección funciona. El rector del santuario introdujo las llaves que guardan las monjas Agustinas, y la concejala síndica Mari Carmen de España (PP) probó las dos llaves que custodia el Ayuntamiento. Con ella, María Conejero, síndica suplente (Cs). Es la primera vez que dos ediles mujeres son síndicas en este actor que responde a un protocolo establecido en el siglo XVII por el rey Carlos II: mañana se celebrará oficialmente para extraer la Reliquia.

El plan inicial es trasladar la imagen a Alicante en «Fazmóvil» para bendecir la ciudad desde el Castillo: ayer Ramón Egío, deán del cabildo (patrono del monasterio junto al Ayuntamiento) y otras autoridades, fueron a la fortaleza a preparar el acto. Sin embargo, si llueve la Santa Faz no será trasladada al Castillo por seguridad de la Reliquia. El rector del santuario afirma que si el empedrado de la fortaleza está mojado puede ser peligroso pese a que el «Fazmóvil» los dejará lo más alto posible para que no caminen demasiado. El acto se sustituiría por una bendición desde un altar en el interior de la puerta del monasterio y el obispo la sacaría bajo un paraguas a bendecir los cuatro puntos cardinales.

El día de Santa Faz coincide con la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad que obliga a cortar al tráfico la fachada marítima y a movilizar a un centenar de agentes.

Peregrina escolar virtual promovida por el Obispado

El Secretariado de Enseñanza de la Diócesis de Orihuela-Alicante ha habilitado una página web para que los escolares puedan celebrar la Peregrina Escolar, acto al que asistían miles de estudiantes en los días previos a la Santa Faz, aunque esta vez de forma virtual. En esta web todos los alumnos pueden colgar sus dibujos sobre la Santa Faz y su entorno así como enviar las peticiones familiares a la Santa Reliquia. También se puede conocer a través de un vídeo la historia de la Faz Divina y acceder al saludo del obispo diocesano, Jesús Murgui.