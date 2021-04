Hay dos factores que han provocado en la sociedad actual un cambio en nuestros hábitos a la hora de conducir: la pandemia del Covid-19 y una mayor concienciación medioambiental.

Hemos reducido el tiempo al volante debido a la situación sanitaria preventiva de la pandemia del coronavirus. Un aumento del teletrabajo a distancia y menos desplazamientos de los que realizábamos antes debido a los cierres perimetrales de las diferentes comunidades autónomas.

Si a esto le sumamos la irrupción de vehículos eco con mayor uso de las bicicletas, bicicletas eléctricas o patinetes eléctricos, nos encontramos con una situación muy diferente al que teníamos hace algo más de un año.

Pero conducir menos, ¿significa pagar menos, o al menos, en lo que a seguro se refiere?

El Real Decreto 8/2004 sobre el seguro de responsabilidad civil obligatoria circulación de vehículos de motor, indica que los coches deben tener seguro obligatorio de forma ininterrumpida desde que se dan de alta en la DGT, sin embargo, gracias a Hello Auto existe una forma de pagar solamente por lo que se usa el coche.

Hello Auto Flex, digitalizando la conducción en el seguro de coche más innovador

La insurtech española Hello Auto ha irrumpido en el sector de los seguros de coche, con la intención no solo de modernizarlo, sino también de adaptar sus diferentes productos a las necesidades reales de sus usuarios, innovando y utilizando la tecnología para mejorar, fundamentalmente, el modelo de negocio de seguros de coches actual frente al sector puramente tradicional.

¿En qué puede ayudar un seguro temporal de coche, como Hello Auto Flex, el que solo se paga por lo que se conduce? En lo siguiente:

1. Ahorro económico. Los conductores que hayan reducido el uso de su coche particular comprobarán de forma directa como el precio es mucho más económico que el de cualquier seguro convencional.

El precio de este seguro de coche por días tan novedoso, y que ya está disponible en la provincia de Alicante, va desde los 9,99 euros al mes, más una mínima cuota de 0,49 euros por cada día que se conduzca y sin reducir ni coberturas, ni garantías.

2. Precio flexible y más justo. ¿Por qué hay que pagar lo mismo que el resto de conductores si apenas se conduce? Hello Auto Flex pone solución a eso, porque permite que el usuario pague en proporción de lo que conduce.

3. Cuidado del medio ambiente. El seguro temporal de Hello Auto incentiva de forma indirecta el uso de medios de transporte más sostenibles, al pagar menos por ello, son muchos los conductores que limitan el uso del coche a los desplazamientos estrictamente necesarios.

4. Disponer de la última tecnología en lo que a asistente de conducción se refiere. Ya que la contratación de este seguro, lleva vinculado el uso de Hello Auto Connect, de forma gratuita.

Hello Auto Smart : Ser buen conductor tiene premio en el seguro de coche reduciendo su precio

La compañía, que cuenta con capital 100% español, se ha propuesto que el precio del seguro pueda reducirse todos los años, hasta un 50%, gracias al buen hacer del conductor al volante. ¿Cómo lo hace? Configura una póliza a medida del conductor a partir del segundo año, teniendo en cuenta cómo, dónde y cuánto ha conducido durante los 12 meses anteriores.

Manuel Santiago, CEO de Hello Auto, indica que “se trata de un seguro anual que permite reconocer la buena conducción y ajusta el precio en la renovación de la póliza”. En el caso de Hello Auto Smart el asegurado puede elegir entre una forma de pago mensual o anual. Además, también recibirá el asistente Hello Auto Connect de forma gratuita.

Tanto en la modalidad de póliza Smart, como en la Flex, se puede elegir entre 3 tipos distintos de cobertura: seguro a terceros, seguro a terceros ampliados (que cubre robo, incendio y lunas) y seguro a todo riesgo con franquicia.

Hello Auto Connect, el copiloto inteligente que reúne conectividad y seguridad

El asistente de conducción diseñado por la aseguradora tecnológica será el encargado de medir cuántos días conducimos, para el seguro Flex, y cómo lo hacemos, para el seguro Smart, pero no solo eso, porque Hello Auto Connect es el copiloto inteligente más avanzado del mercado y está valorado en 149 euros.

“Hello Auto nace con la intención de poner al servicio de nuestros asegurados los últimos avances tecnológicos. Con Hello Auto Connect, cumplimos con este objetivo, ya que se trata del dispositivo más avanzado de su categoría, y que aporta un valor añadido al cliente, de manera que podemos ofrecerle un servicio activo, y no únicamente reactivo”, tal y como explica el Director de Desarrollo de Negocio de la compañía, Martín Martínez.

Entre las múltiples funcionalidades que incorpora se encuentran las siguientes: asistente de velocidad, llamada automática a emergencias, avisador de radares, sistema de geolocalización, notificaciones del estado del vehículo y una cámara DashCam que graba todos los trayectos, ya que se activa en el momento en el que el arranca el coche.

Además, desde Hello Auto están trabajando para incorporar, próximamente, al dispositivo conectividad WIFI, un sistema antirrobo, la función de mando de garaje o incluso la de alcoholímetro homologado, para garantizar una conducción segura.