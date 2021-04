El Plan Resistir "pincha" en Alicante: se conceden ayudas por 4,3 millones de los 11 millones anunciados

Las ayudas alcanzan los 2.000 euros por cada persona trabajadora autónoma o microempresa de hasta 10 trabajadores, más otros 200 euros por persona trabajadora afiliada a la Seguridad Social a fecha 31 de diciembre de 2020 de dichas pequeñas empresas y autónomos, con un máximo de 4.000 euros por solicitud.

La Agencia Local de Desarrollo, que ha tramitado las ayudas, tiene previsto publicar mañana en el tablón de anuncios de la web municipal los listados con los beneficiarios cuyas solicitudes han sido aprobadas de forma definitiva.

Segunda ronda y cambios en las bases

Al mismo tiempo, el portavoz del equipo de Gobierno, Antonio Manresa, ha anunciado que el acuerdo aprobado en Junta de Gobierno contempla además destinar los 5.639.366 euros restantes de a un segundo paquete de ayudas, que se destinarán al resto de posibles beneficiarios que no entraron en esta primera tanda, como comercios minorista, actividades relacionadas con las fiestas, salones de estética y peluquerías, gimnasios, taxis, entre más de un centenar de nuevos epígrafes del CNAE, tal y como anuncio hace unos días el alcalde, Luis Barcala. De la misma forma, se ha reservado un crédito de 1.212.050 euros para hacer frente a posibles recursos de reposición que puedan ser presentados a lo largo de un mes y que se corresponde entre el total solicitado y el concedido en este primer paquete de ayudas.

La concejal de Empleo y Desarrollo, Mari Carmen de España, ha explicado que las bases de este segundo paquete de ayudas del Plan Resistir están prácticamente ultimadas y se espera puedan ser aprobadas a finales de la próxima semana y con ellas, la apertura del plazo de presentación de solicitudes, según un comunicado del Ayuntamiento. Entre las novedades que se introducirán en las bases se encuentra el hecho de que podrán solicitar las ayudas las personas autónomas y pequeñas empresas que tengan la sede fiscal en Alicante, sino que también se admitirán aquellas que desarrollen la actividad física en la ciudad. De esta forma también podrán entrar los titulares de lo establecimientos de hostería, restauración y el ocio que no pudieron hacerlo en la primera convocatoria. Ésta era una de las reivindicaciones de los sectores afectados al conocerse las bases del Plan Resistir. "Lamentar que mientras otro ayuntamientos ya han pagado, hasta ahora no se han resuelto aquí las ayudas. Lamentar también que no se hiciera caso de adecuar bases para que no pasara lo que ha vuelto a pasar. Hay que detectar qué pasa para que se quede tanto dinero y tantas veces sin repartir", ha asegurado el portavoz de Compromís, Natxo Bellido.