Juana Díez Antón: «Ya tenemos antivirales que funcionan en cultivos de células, el reto es cómo administrarlos»

Más de un año después de surgir la pandemia no hay tratamientos para atajar la infección en pacientes con síntomas. ¿Para cuándo un antiviral?

El desarrollo de las vacunas es un hito científico espectacular y hemos tenido mucha suerte porque casi todas las estrategias que se han probado han funcionado. Pero pensemos en otros virus en los que no ha sido así. Dentro de la gran desgracia de la pandemia hemos tenido mucha suerte en que con este virus haya sido «fácil» desarrollar la vacuna. Cuando tienes virus nuevos si tienes un antiviral, aunque no sea el más efectivo, mientras sea medianamente efectivo puede hacer que se contenga el brote. Las vacunas son esenciales, pero como una primera barrera lo ideal es tener un antiviral de amplio espectro. Cuando hay una infección por bacterias, nos recetan antibióticos de amplio espectro que permiten tratar inmediatamente la infección, aunque no esté determinada exactamente la bacteria causante, y controlar la enfermedad. Una idea similar es la queremos aplicar a virus, desarrollar moléculas que sean efectivas para un amplio rango de virus. Y en eso estamos trabajando nosotros. De esta forma cuando surgen virus nuevos podríamos contar con tratamientos que nos permitan controlar el brote antes de que cause una pandemia.

¿En qué línea se está trabajando?

La idea es afectar al virus sin que su acción sea nociva para la célula humana. Normalmente todas las líneas de investigación se suelen centrar contra la estructura del virus. Pero otra línea, que es la nuestra, y que estamos desarrollando con una nueva metodología, se centra en el estudio de lo que podríamos llamar el libro de instrucciones del virus, el genoma, para luchar contra él. Es una aproximación muy novedosa y nos queda todavía bastante camino.

¿Plazos para que ese desarrollo se pueda expresar en un antiviral?

Todavía no. Cuando se testa algo nuevo primero se prueba en cultivos celulares, después en modelos de animales y finalmente se pasa a las pruebas clínicas en humanos. Por tanto, todavía nos falta un largo camino.

¿Ya hay moléculas identificadas que no maten a la célula y sí al virus?

En cultivo celular sí. Y funciona muy bien. Ahora estamos viendo en animales. Uno de los retos es la distribución de la molécula dentro del organismo. En el laboratorio, en cultivos celulares la pones y llega a todas las células. El reto es cómo la administras para que tanto en modelos animales como humanos estas moléculas lleguen a los órganos infectados y sean estables. Para ello estamos colaborando con químicos y expertos en la administración de medicamentos.

¿Cómo se suministraría ese antiviral?

En una infección aguda, tal como es la Covid, para que un antiviral sea efectivo hay que darlo al inicio de los síntomas, justo cuando empieza la fiebre. Conforme pasa el tiempo, el beneficio es menor. Por ejemplo en la Covid, el virus se reproduce a niveles muy altos e induce una híper respuesta inflamatoria que es la que puede causar los síntomas graves y la muerte. Una vez inducida esta respuesta inflamatoria, el efecto del antiviral es menor.

¿Cómo es el día a día en el trabajo en el laboratorio de virología molecular?

Cada investigador, cada científico, tiene su trabajo. Yo dirijo el grupo de ocho personas y mi trabajo es de despacho. Se hacen los experimentos, nos reunimos, ponemos en común resultados, discutimos, y pensamos en diferentes estrategias. El virus es muy pequeño, puede verse su efecto, por ejemplo, cuando mata a las células. Estamos sintetizando en el laboratorio el antiviral, ponemos células infectadas y les añadimos este átomo nuevo que hemos sintetizado. Y vemos que estas células, a las que aplicamos el antiviral, no mueren y las otras a las que no se les pone, mueren.

¿Qué le parece el debate sobre las medidas de protección: mascarillas, distancia de seguridad, impacto de la ventilación…?

Lo más importante es el uso de la mascarilla y la ventilación. Los restaurantes y bares cerrados son sitios de contagio muy importante. Estás cerca, alzas la voz, estás comiendo y no llevas mascarilla y deben estar ventilados. Todos hemos visto que han cerrado terrazas para evitar corrientes de aire molestas, pero eso no son terrazas, en realidad con el cerramiento se convierten en focos de infección. La clave está en que haya ventilación. Es una de las medidas más importantes. Yo me siento tranquila en una terraza abierta, bien ventilada y con una distancia entre las mesas.

Aunque ya es una pregunta reiterativa… ¿Cuándo volveremos a la normalidad?

Primero tenemos que pensar qué entendemos por normalidad, ¿Llevar mascarilla? Vamos a llevar mascarilla por bastante tiempo, porque esto es una carrera de fondo y no se va a acabar inmediatamente. Lo importante es que vamos a mejor y vamos a solucionarlo. Tenemos unas vacunas que funcionan. Tenemos que ser pacientes con la idea de ver la salida del túnel, pero no es una cosa de meses, desde luego.