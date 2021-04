Una Santa Faz bajo control

«Con motivo del covid entendemos la situación y nos hemos querido adelantar a la posible aglomeración del día de Santa Faz. Venimos todos los años a la Peregrina, porque es una tradición que nos han transmitido nuestros padres y abuelos. Este año no podíamos fallar ya que el pasado no se pudo», explicaban ayer Andrea González y Rafa Saúco que, vestidos con el típico blusón y pañuelo romeros, llevaron a su pequeña Aitana, de 18 meses, a conocer por primera vez la Reliquia que se venera en el santuario alicantino desde hace 532 años. Muy devotos de la Santa Faz, aprovecharon para pedir principalmente por la salud, «por los familiares que tenemos enfermos y por la gente que está sufriendo esta pandemia. A ver si se termina de una vez esta situación».

Esta familia es solo una de las muchas que ha decidido anticipar este año la visita al santuario, donde la Policía Local realiza servicios de vigilancia puntual desde el puente de San José, reforzada en los últimos días por el progresivo aumento de los peregrinos, que se notó ya el domingo. El monasterio, de hecho, ha ampliado su horario y permanecerá doce horas abierto cada día hasta el 25 de abril para atender la escalonada demanda de visitantes en este 2021.

Algo que sorprende a pedáneos como José Asensi, de 81 años, quien estaba acostumbrado a que fieles y autoridades solo fuesen al santuario el día de la Peregrina. «Que la gente venga todo el año, la Santa Faz está aquí los 365 días», dijo. Idéntico mensaje es el que promulga el rector del santuario, José Luis Casanova, quien recibía ayer con oraciones a algunos de los fieles mientras las monjas Agustinas que se encargan ahora de la custodia de la Faz Divina daban solemnidad al templo con sus cánticos continuados desde el coro en un día en el que el Hércules acudió a visitar a la Reliquia como es tradición. En el exterior, una pareja de efectivos policiales vigilaba que no se formasen grupos ante el monasterio, a la vez que controlaban el uso de las obligatorias mascarillas.

Los agentes explicaron que la puerta del monasterio se acotará con vallas a partir de las 7 de la mañana de hoy jueves para la salida de la Reliquia a la bendición de la ciudad desde el Castillo de Santa Bárbara siempre que la lluvia no lo impida. Con este fin se marcará un pasillo en el exterior del templo para las autoridades civiles y eclesiásticas, que portarán la Reliquia, hasta el vehículo «Fazmóvil» en el que se desplazará a Alicante. Se dejará espacio al otro lado para que circule el público. Si finalmente acuden demasiados peregrinos a primera hora y se sobrepasa el aforo se cerrará el acceso a la plaza por motivos de seguridad sanitaria.

Los actos que han preparado el Ayuntamiento y el Cabildo, patronos del monasterio de la Santa Faz, consisten en una misa a puerta cerrada a las 10 horas que oficiará el obispo, Jesús Murgui, que será retransmitida por streaming. Informaciontv conectará con el santuario media hora antes en un programa especial que también difundirá en directo la celebración.

El tabernáculo que protege a la Santa Faz durante el año, dotado de cuatro cerraduras y alarma, se abrirá las 11 horas para la extracción de la Reliquia, custodiada durante su salida por los caballeros y canónigos custodios, y por las concejalas síndicas Mari Carmen de España y María Conejero (por primera vez desempeñan este papel dos concejalas mujeres). Si no llueve, la Santa Faz viajará en un vehículo especial, custodiada, hasta el Castillo de Santa Bárbara: desde el macho de la fortaleza se procederá a la bendición de los cuatro puntos cardinales contra la pandemia en un acto previsto sobre las 12 horas.

Si llueve, se improvisará un altar en la puerta del monasterio y el obispo sacará la Reliquia a la plaza bajo un paraguas para la bendición. Este año sin peregrinos no hay reparto de cañas ni puestos de botijos o recuerdos, aunque sí venta de rollitos. Sin embargo, en el horno La Despensa de Conchi, en la misma pedanía de Santa Faz, han notado y mucho la suspensión de la tradicional romería ya que han pasado de vender 30 kilos del típico dulce al día a solo un par de kilos.

Revisarán mochilas y requisarán las bebidas para evitar botellones

Aunque se presume que las previsiones de lluvia permitirán que no haya una avalancha de jóvenes en las playas de Alicante, la Policía Local ha diseñado un plan antibotellón y requisará de forma preventiva las botellas de alcohol y bebidas refrescantes. La Policía Nacional y la Guardia Civil también desplegarán a 385 agentes para evitar el consumo masivo de bebidas alcohólicas, sobre todo en menores. El edil de Seguridad, José Ramón González, afirmó ayer que se van a llevar a cabo controles en las paradas del TRAM y de autobús y revisarán las mochilas de los jóvenes para evitar la celebración de botellones. El Ayuntamiento ha organizado un dispositivo con 350 policías locales, bomberos del SPEIS y voluntarios de Protección Civil para garantizar la seguridad durante todo el día festivo y que se cumplan las medidas anticovid, así como para evitar aglomeraciones y los mencionados botellones en las playas, calas y otras zonas de Alicante como Orgegia, Vistahermosa y los castillos de San Fernando y Santa Bárbara. Los accesos a la plaza del monasterio de la Santa Faz también estarán limitados para no exceder el aforo. Las Fuerzas de Seguridad también sancionarán las fiestas ilegales en viviendas, los grupos de más de seis personas y a los que no lleven la mascarilla.

Olcina: «Hacía años que no se preveía un día así de malo para una Santa Faz»

Las predicciones indican un 90% de riesgo de lluvia hasta las 14 horas, que bajará al 75% por la tarde

La Agencia Estatal de Meteorología indica un 90% de posibilidades de lluvia hasta las dos de la tarde de la jornada de Santa Faz, del 75% hasta las ocho de la tarde, y del 25% a partir de esa hora. «El día se presenta complicado. No van a ser lluvias torrenciales ni abundantes. Será agua fina, cayendo durante varias horas. Va a estar todo el día cubierto, con un ambiente fresco, gris, húmedo y con precipitaciones hasta la tarde. Hacía años que no teníamos un día así de malo para una Santa Faz», dijo el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina. La causa, un frente que entra por el Estrecho de Gibraltar.