El director del Laboratorio de Climatología, Jorge Olcina, lleva días anunciando la desapacible jornada: «Hacía años que no se preveía un día así de malo para una Santa Faz. El día se presenta complicado. No van a ser lluvias torrenciales ni abundantes. Será agua fina, cayendo durante varias horas. Va a estar todo el día cubierto, con un ambiente fresco, gris, húmedo y con precipitaciones hasta la tarde. Hacía años que no teníamos un día así de malo para una Santa Faz», ha explicado el catedrático de la Universidad de Alicante, quien ha matizado que la causa de la inestabilidad es un frente que entra por el Estrecho de Gibraltar.