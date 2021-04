DIRECTO | Última hora del coronavirus en Alicante hoy: restricciones, vacunación y contagios

Con la última hora del coronavirus en Alicante de hoy, viernes 16 de abril, conocemos que la Generalitat abre la próxima semana Ciudad de la Luz y los pabellones de IFA de cara a la vacunación masiva. Mientras tanto, la familia de una vecina de Alicante critica que aún no ha recibido la primera dosis de la vacuna: «Tengo 86 años y no me han llamado para vacunarme porque dicen que no tengo móvil».

El sector turístico pide a Sanidad prioridad en la vacuna frente al covid para acelerar la recuperación. Hosbec alerta de que la inmunización masiva a trabajadores del sector en destinos como Turquía o Grecia puede provocar un desvío de viajeros y dejar sin mercado internacional a la Costa Blanca.