Sanidad vacunará contra el coronavirus hasta 8.000 personas al día en Ciudad de la Luz

El próximo lunes Sanidad trasladará la campaña de inmunización frente al covid a 70 puntos de vacunación masiva de la Comunidad Valenciana, entre ellos a IFA y Ciudad de la Luz. En este último punto se han habilitado 20 puestos de vacunación con una capacidad máxima de unas 8.000 vacunas al día, según fuentes del departamento del Hospital General de Alicante. Todo depende de las dosis que lleguen.

El traslado de la vacunación a estos puntos permitirá liberar de esta tarea a los centros de salud, que ya sólo se encargarán de las personas mayores de 70 años a quienes les falta la segunda dosis. De esta forma, los centros de salud podrán aumentar la actividad presencial, sobre todo la atención a los enfermos crónicos, muy condicionada aún por la vacunación y por las medidas de precaución frente al covid. No obstante, CC OO y el Sindicato de Enfermería Satse criticaron ayer que los centros de salud deberán seguir aportando enfermeros para que se desplacen a estos centros de vacunación masiva, pese a que Sanidad anunció que se vacunaría con personal voluntario al que se pagaría por trabajar fuera de su jornada.

La del viernes fue una jornada frenética. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, adelantó el jueves que el lunes comenzarían a funcionar los puntos de vacunación masiva, un anuncio que cogió por sorpresa al personal sanitario, a los sindicatos e incluso, según ha podido saber este periódico, a las direcciones de los departamentos, que desconocían esta decisión. El viernes Sanidad ya empezó a mandar SMS a las personas que desde la semana que viene tendrán que desplazarse a estos puntos de vacunación masiva. La premura con la que se han organizado las cosas ha ocasionado que, en algunas zonas de la ciudad de Alicante, los pacientes del grupo de 70-79 años que estaban citados para vacunarse el lunes en su centro de salud con la primera dosis recibieran un SMS indicándoles que debían acudir a Ciudad de la Luz e incluso personas que días atrás fueron vacunados han sido citadas de nuevo para el lunes. Entre el personal de enfermería, enfado por cómo se están haciendo las cosas y por el mareo para los pacientes mayores. «No entendemos por qué no nos dejan terminar de vacunar a todas las personas mayores de 70 años. Muchos de ellos no conducen y es un trasiego que ahora tengan que desplazarse hasta Ciudad de la Luz, cuando la mayoría podrían ir andando a su centro de salud», lamentaba un enfermero de la ciudad de Alicante. De las lanzaderas que van a conectar con los centros de vacunación masiva, aún nada se sabe y desde la Conselleria de Movilidad indican que el domingo, un día antes de la apertura de estos espacios, se darán todos los detalles.

Además de IFA y Ciudad de la Luz, Sanidad no ha especificado donde estarán ubicados el resto de puntos de vacunación masiva. 18 de ellos ya se están utilizando para la vacunación de las personas de 60 a 69 años y además habrá 48 puntos en distintas zonas básicas de salud. Su número es significativamente menor de los 165 puntos anunciados por Puig a comienzos de marzo para acoger la vacunación masiva. En las localidades donde se ubican algunos de estos dispositivos hay enfado entre sus alcaldes porque han tenido que hacer inversiones para acondicionar los espacios sin que todavía se hayan utilizado. En el caso de Aspe, su alcalde, Antonio Puerto, criticaba esta semana que sus vecinos y los de los pueblos colindantes se tienen que desplazar estos días a Elche, en algunos casos a más de 30 kilómetros, para ser vacunados. A juicio de Puerto esto provoca que muchas personas no acudan por no tener coche y no haber transporte público. En esta localidad tienen preparado desde el 1 de abril un centro de vacunación de campaña junto al Pabellón Deportivo. Este viernes su alcalde aún no tenía noticias de cuando iba a poder ponerlo en marcha para evitar desplazamientos a IFA de sus vecinos. En este punto de vacunación masiva, sanidad prevé vacunar a más de 6.000 personas la próxima semana. Así lo anunció este viernes el alcalde de Elche, Carlos González, quien ha destacado que todo está preparado para que el lunes comience la administración de las dosis.

Por último, el Pleno del Consell ha aprobado la declaración de emergencia para la contratación de suministros para desarrollar la vacunación masiva. En concreto, se ha adquirido 7 millones de jeringas estériles y 8.069.000 agujas hipodérmicas y de punta roma para carga de medicación por un importe total de 1.070.000 euros, así como 400 neveras portátiles con cámara térmica y 3 ultracongeladores por un importe de 51.860 euros.