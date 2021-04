El covid causa el desplome de las adopciones internacionales aunque las nacionales se mantienen

Los datos facilitados desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas reflejan la poca afectación que el covid tuvo en las adopciones nacionales y la merma en las internacionales.

Si comparamos los datos del último año antes de la pandemia, el 2019, la provincia de Alicante registró 20 en las primeras mientras que, con respecto al 2020, solo restó una adopción nacional. Los cómputos autonómicos, sin embargo, suman cuatro adopciones nacionales más en 2020 que en 2019. Mientras que en el llamado «año covid» hubo 62 adopciones nacionales en la Comunidad Valenciana, el 2019 apuntó 58.

No ocurre lo mismo con las de carácter internacional, que mantienen una tónica totalmente distinta a las llevadas a cabo dentro del territorio valenciano. Durante el 2019, en la provincia de Alicante a10 menores se les asignó una familia y a 26 en toda la Comunidad Valenciana. Una realidad que el coronavirus sí trastocó, puesto que en el 2020, tan solo se notificó una adopción internacional, agregando tres mas en todo el territorio valenciano.

Mismo procedimiento

El inicio del proceso comienza con las sesiones informativas que se imparten a las personas interesadas en la adopción. «El procedimiento sigue siendo el mismo, únicamente se han adoptado las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias como la reducción del aforo, entrada gradual y ordenada en el recinto, mantenimiento de la distancia de seguridad, uso obligatorio de mascarilla y de gel hidroalcohólico. Para controlar este aforo, es necesario que las personas interesadas se pongan en contacto con la Dirección Territorial correspondiente a través del teléfono de cita previa», indican fuentes de conselleria.

Tras la reunión se expide el certificado de asistencia, el comienzo del viaje para ser padres.

Fases

Tras el certificado, el siguiente paso es la presentación del ofrecimiento, que en la adopción nacional «no supone la apertura inmediata del expediente». Es decir, se ofrece un proyecto adoptivo concreto que da prioridad a los menores con menos posibilidades de ser adoptados. Mientras que en la internacional, «la tramitación de la idoneidad se inicia a solicitud de la persona interesada».

La tercera fase constituye la formación y valoración psicosocial, en la que «se convoca a las familias que han iniciado el expediente a participar en unas charlas para conocer y asumir características diferenciales sobre la filiación adoptiva». Una vez finalizadas, se lleva a cabo esta valoración «sobre la situación personal, familiar, relacional y social de las personas candidatas y su capacidad para establecer vínculos estables y seguros», destacan desde conselleria. La técnica utilizada por psicólogos y trabajadores sociales es la entrevista y la visita domiciliaria.

El cuarto paso es la declaración de idoneidad, con una vigencia de tres años, que establece si eres apto o no.

Espera

Obtenida la idoneidad, en la adopción nacional «la familia queda a la espera de la asignación». Según las características y el proyecto adoptivo de cada menor, se seleccionará «a las familias para hacer la propuesta de adopción».

La entidad que dirige la vicepresidenta del Consell, Monica Oltra, destaca «que es imposible hacer una previsión del periodo de espera de las familias, a fecha de hoy hay expedientes de los años 2018, 2019 o 2020 que ya han recibido asignación», siendo aptos para un proyecto, hecho que no significa la inmediatez de la adopción.

Por otro lado, en la adopción internacional, «el envío del expediente al país está supeditado al cupo del mismo que anualmente se establece por nuestro ministerio». En cambio, dentro de las internacionales, «si el ofrecimiento se dirige a la adopción de niños y niñas con necesidades especiales, cuando ya se ha obtenido la idoneidad, el expediente se envía al país, donde queda a la espera de asignación», añaden desde conselleria. En este caso sin estar sometido a ningún cupo.

Desde el gobierno valenciano ponen de manifiesto «la imposibilidad de hacer un pronóstico del tiempo de espera».

«Pido a la Conselleria agilidad. Tanta burocracia la pagamos los de abajo»

Ocho años de espera, llamadas, incertidumbre y la esperanza de algún día poder ser mamá. Esos sentimientos son los que lleva viviendo una mujer alicantina desde abril del 2013, cuando echó la solicitud para adopción nacional.

En aquel año le diagnosticaron un embarazo molar, «me provocan un aborto y al ver que internamente la cosa no estaba clara deciden ponerme quimio». Un día después de comprarse la peluca, fue personalmente a echar la solicitud y en agosto el médico le aconsejó quitarse el útero para prevenir. «La solicitud ya estaba echada cuando era fértil y, en estos ocho años, solo he tenido información porque he llamado cinco veces».

Las opciones para internacional «se reducen al haber pasado una enfermedad grave, muchos países te desestiman».

El covid «ha sido una piedra más. En verano de 2020 volví a llamar y me comunicaron que el aforo en los cursillos, primer paso para la adopción, se había reducido y todo iba más lento». A principios del 2021 «la previsión es que me llamarán durante este año».

Ahora, con 43 años, comienza la cuenta atrás por la limitación de edad. Esta mujer reivindica «el tiempo, pido a conselleria agilidad, somos muchas las familias que tenemos ganas de ser papás y se nos están pasando los años. Yo no tengo otra posibilidad y quiero ser madre. No sé donde pero fallo hay. Con tanta burocracia acabamos pagando los que estamos en la parte baja del todo. Ocho años es inconcebible. Mi deseo es ser mamá», indica esta alicantina.

Listado de países con los que más se tramitan adopciones internacionales

Bolivia

Bulgaria

China

Colombia

Etiopía

Rusia

Filipinas

Perú

Vietnam