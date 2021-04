Un espontáneo limpia a mano la fuente de Luceros

«La mejor limpieza es con un simple cepillo. Se empareja el tono de la fuente (el vaso) con el de los caballos». Lo afirma el pintor y escultor alicantino José Blasco, que lleva cuatro días saneando el monumento de Bañuls, pendiente de una restauración ya aprobada por el Ayuntamiento con un coste de 302.000 euros, a cargo de Estudio Métodos de la Restauración, empresa valenciana que rehabilitó la Catedral de Santiago de Compostela, que empleará técnicas láser y de infrarrojos para mejorar la precisión de su trabajo. Obras cuyo inicio el bipartito fijó para finales de este mismo mes con una duración de seis meses aunque aún nada se sabe de su inicio.

Para el escultor Blasco, que contaba que de niño vivía apenas a 30 metros de distancia del propio creador de la fuente, todo es mucho más sencillo. «Me da pena que la fuente esté así. La veo muy sucia, el salobre, la cal, se comen y desfiguran los relieves». Por ello, no dudó en empezar a limpiar todos los bajos de la fuente (sin agua desde hace meses por las filtraciones a la plaza) con un cepillo de raíces de plástico, que luego cambió por uno más suave de cerdas. Blasco accede a la pileta seca y frota la parte inferior del monumento, arrancando un polvo bastante visible.

«Sale el ácido que forma el material de la fuente (cemento con polvo de mármol) en contraste con el ambiente salobre, que es muy fuerte y va dejando una capa. El primer día, en media hora, di la vuelta a toda la escultura, incluidas las zonas donde la cal está muy incrustada. La mejor limpieza es con un simple cepillo, así se empareja la parte inferior del monumento con el tono de los caballos», explicó. Dado que no puede llegar más arriba, los corceles no han pasado por su mano. Sin embargo, ya tiene pensada una técnica en caso de que pudiera acceder: «Las manchas que no se van con el cepillo se eliminan con una radial y una lija de hierro, que se comen toda la cal del agua, que es lo que hace que se queden esas manchas».

El escultor afirma que no haría falta que el Ayuntamiento se gastara tanto dinero en la remodelación de la fuente. «La prueba es que lo lijé en media hora», aunque luego ha acudido más días a repasar. Afirma que él está dispuesto a hacer todo el trabajo de restauración, a coste cero, «no quiero dinero. Solo que me paguen los materiales», señala. Para las fisuras que hay en elementos como los faunos y corceles, y los pedazos que faltan en algunos adornos del monumento también tiene técnica, la de los moldes, de los que sacaría los elementos totalmente renovados.

«Me gusta ver cómo están los monumentos. Entré a la fuente y probé también con la lija que siempre llevo. Nadie del Ayuntamiento me ha dicho nada pero yo se lo explico: no estoy rompiendo la fuente. Estoy limpiándola». Blasco cuenta que también se dedica a los óleos y a la imaginería. Trabajó en el mantenimiento de maniquíes de Galerías Preciados y después, según dijo, en El Corte Inglés, y cada temporada cambiaba el pelo y el color de ojos a más de 200 figuras, para maquillarlas con los tonos del otoño, la primavera, el verano y el invierno. La fuente de Luceros fue objeto de actos vandálicos en 2019 por un hombre que golpeó con un martillo, y dañó, varias figuras del monumento. Consultado, al Ayuntamiento no le consta que nadie esté realizando intervenciones de limpieza en la fuente de Luceros, en alusión a la espontánea acción del escultor Blasco.