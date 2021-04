El Gobierno envía 6.800 hm3 del Tajo a Portugal al año mientras recorta el trasvase a la provincia

El Gobierno envía todos los años a Portugal a través del río Tajo una media de 6.771 hectómetros cúbicos de agua en virtud del convenio del Albufeira, un acuerdo firmado en 2000 por el que España y Portugal se comprometen a mantener los ríos ibéricos que comparten: Tajo, Duero y Guadiana. En el caso del Tajo, los aprovechamientos hidroeléctricos. Pues bien, el acuerdo contempla que desde el Tajo el caudal mínimo anual para Portugal sea de 2.700 hm³, pero la Confederación del Tajo envía 2,5 veces más, mientras, poco a poco, ha sido reduciendo el aporte al Tajo-Segura hasta una media de 330 hm³ al año, aunque por ley corresponderían 600 hm³. Un agravio más del hoy Ministerio para la Transición Ecológica con Alicante y Murcia. Mientras hay agua de sobra en el Tajo para enviar a Portugal, se recorta un trasvase amenazado de muerte. Paradójicamente, durante el periodo de la última gran sequía en la cuenca del Tajo (2013-2018), el Gobierno llegó a enviar 27.518 hm³ del Tajo a Portugal, por los apenas 1.500 hm³ que llegaron del trasvase a Alicante y Murcia. Cinco años en los que 11 meses estuvo cerrado por la sequía.

La razón «oficial» de esta generosidad con Portugal, mientras hay meses en los que se reduce para la provincia hasta un trasvase aconsejado técnicamente de 20 hm³, se explica, según el Gobierno, en la necesidad de que haya agua suficiente para los aprovechamientos hidroeléctricos en el trayecto. Antonio Gil Olcina, catedrático de Geografía y exrector de la Universidad de Alicante, matiza, no obstante, que «en la cuenca de Tajo hay agua de sobra, tanto para los aprovechamientos hidroeléctricos, como para enviar agua a Portugal, Madrid y, por supuesto, para trasvasar a Alicante y Murcia, pero la cuenca se tiene que atender y estudiar, de una vez por todas, desde el punto de vista pluviométrico e hidrológico». Gil Olcina subraya que en la cabecera del Tajo hay un problema de sequía, similar incluso al del Segura, «pero en el Tajo Medio, en la Sierra de Gredos, llueven de media al año 2.500 litros/m2. Agua que es mineral y que podría llevarse perfectamente a Madrid reduciendo presión en la cabecera. Insisto, en el Tajo hay agua de sobra para todos».

Antonio Gil Olcina: «La cuenca del Tajo debe estudiarse desde el punto de vista pluviométrico, hay agua de sobra para todos»

Antonio Rico, director del Instituto Interuniversitario de Geografía, apunta, por su parte, que «está claro que el tema es político, casi podríamos hablar de que se está fomentando el independentismo hídrico en una España donde el agua que aprovechamos en Alicante y Murcia sostiene un sector, el agroalimentario, estratégico para España y la UE. Es muy difícil entender que se esté cuestionando un trasvase de 330 hm³, cuando todos los años el mismo río envía cerca de 7.000 hm3 a Portugal».

Por otro lado, los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y Murcia, Fernando López Miras, firmaron una declaración institucional en defensa del trasvase Tajo-Segura. El acto se desarrolló en Almería y al mismo estaba invitado el jefe del Consell, Ximo Puig, que declinó acudir. El jefe del Consell reiteró desde València su apoyo al trasvase Tajo-Segura, pero no fue a Almería. «La cuestión del agua no puede visualizarse a través del enfrentamiento y de una especie de indentitarismo que, finalmente, no genera soluciones. Nosotros estamos trabajando con los regantes de la Comunidad Valenciana para generar un espacio de diálogo que propicie agua para siempre. El trasvase a día de hoy es irrenunciable, pero es verdad que tenemos que sumar todo tipo de recursos para garantizar agua para siempre, y debemos hacerlo desde una visión moderna de lo que es la modernidad y atendiendo a todos los intereses». Puig subrayó que «la confrontación no es el camino, y no vamos participar en ningún aquelarre que vaya propiciando el enfrentamiento desde el partidismo».

Ximo Puig: «El trasvase es irrenunciable pero no vamos a participar en ningún aquelarre partidista por el agua»

Por su pare, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, advirtió, en este sentido, que estarán en Madrid «y nos haremos notar con mucho ruido». Jiménez considera que lo que en su día se denominó Ministerio de Transición Ecológica «no es tal, ya que la deriva que ha tomado este último año denota la intencionalidad de un Ministerio que tendría que pasar a denominarse ministerio de Imposición Ideológica».

La CEV espera a los tres presidentes en la protesta del próximo mayo

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) se muestra confiada en que el gran acto que prepara para la segunda quincena de mayo en defensa del trasvase Tajo-Segura cuente con el apoyo de «todos los sindicatos y presidentes» autonómicos afectados. El presidente Salvador Navarro, declaró ayer a la Ser en Alicante que la Comunidad Valenciana debe «ganar peso» ante Madrid para garantizar sus intereses y para ello pide a los diputados valencianos que trabajen apartados del partidismo. Por otro lado, el Círculo del Agua de Alicante y Murcia ha convocado este jueves el primer acto de protesta contra el recorte del trasvase frente a la Subdelegación del Gobierno de Alicante de 10 a 12 horas, como rechazo a los recortes del trasvase Tajo-Segura.