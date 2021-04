El equipo de The Ocean Race y Generalitat Valenciana, a través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), han sumado sinergias con el Ayuntamiento de Alicante y el Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) para organizar la única escala en el mediterráneo español de una nueva competición, The Ocean Race Europe, prevista en el Puerto Alicante del 9 al 13 de junio.

Esta competición constituye un acontecimiento náutico internacional de excepción, ya que The Ocean Race Europe es una nueva regata de primer nivel, enmarcada en el contexto de la gran ‘Vuelta al Mundo a Vela’, The Ocean Race, cuyo Puerto de Salida ha sido Alicante en las últimas tres ediciones y volverá a ser Puerto de Salida en octubre de 2022.

En la presentación, este lunes, de los actos organizativos de esta competición a su paso por Alicante, han participado la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual. el director ejecutivo de la regata The Ocean Race, Johan Salén, la directora Financiera de The Ocean Race, Estefanía Esteve, el director general de Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), Antonio Rodes y el director adjunto de SPTCV, Rufino Selva, así como la vicealcaldesa de Alicante y concejala de Turismo, María del Carmen Sánchez, el presidente del Real Club de Regatas de Alicante (RCRA), Miguel López. La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, ha destacado que "es una gran noticia" que la competición The Ocean Race Europe haya elegido Alicante como escala y ha recordado el "compromiso y el impulso de la Generalitat con esta iniciativa que llevará el nombre de Alicante por todo el mundo y que la convierte en foco de atracción".

"Estamos muy satisfechos por contribuir desde la Conselleria de Innovación a impulsar esta iniciativa tan importante para la ciudad y para toda la Comunitat Valenciana y que además demuestra el compromiso de la Generalitat con Alicante, con sus sectores económicos y su ciudadanía", ha asegurado la consellera. Asimismo, ha avanzado que "esto ayudará al sector hotelero, ya que la regata requerirá de unas 650 plazas, y también contribuirá a mejorar la proyección internacional del turismo de la Comunitat Valenciana". Precisamente, los tres sectores más beneficiados con las anteriores ediciones de The Ocean Race fueron el comercio al por menor, la restauración y la hostelería, que aglutinaron el 53,5% del impacto indirecto e inducido generado por la última edición de la regata en la Comunitat Valenciana.

Por su parte, Johan Salén, director general de The Ocean Race, ha remarcado que “es un gran placer poder anunciar la inclusión de Alicante en The Ocean Race Europe este año”, y ha considerado que esta decisión “es natural, al ser Alicante nuestra base y el puerto de salida de la vuelta al mundo de las últimas ediciones y de las próximas también”. Salén ha explicado que la vela oceánica “tiene su centro en Europa, pero no hay un evento europeo a día de hoy. Este es un concepto, pensado para el largo plazo cuya primera edición será este año pero que se desarrollará en ediciones futuras y con idea de llevarlo a cabo cada cuatro años”. Así, la primera edición de la regata contará con dos clases de barcos, los IMOCA 60 de alta tecnología, y los VO65 que ya disputaron la última vuelta al mundo, visitará 4 ciudades europeas y una de las 2 clases, los VO65, disputará además un Prólogo por el Báltico.

Además, ha comentado, “The Ocean Race Europe ayudará a promover nuestro proyecto de sostenibilidad y algunos barcos llevarán instrumentación a bordo para recopilar datos sobre el estado de los mares, importantes para la comunidad científica”. Estefanía Esteve, directora financiera de The Ocean Race, ha agradecido a todas las entidades colaboradoras su participación para hacer posible este evento. “A pesar de las dificultades marcadas por las circunstancias sanitarias, que imposibilitarán contar con un Race Village ni con otros actos participativos como en la Salida de la Vuelta al mundo, sí habrá actos virtuales donde la sostenibilidad y la innovación serán elementos clave”.

Al respecto, ha avanzado Esteve, “esperamos que el poder ver los barcos a su llegada y antes de poner rumbo a Génova sea atractivo para los vecinos y los visitantes”. Para ello, las oficinas de la sede “serán el epicentro tanto de la gestión de la regata como de la operación mediática y prevemos un impacto turístico y económico para la ciudad de Alicante”.

Antonio Rodes, ha agradecido a todas las partes su implicación en este nuevo hito náutico, tantos los presentes en el encuentro informativo como el resto, incluidos la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) y la Fundación Alicante Puerto de Salida.

Rodes ha resaltado la importancia del Puerto de Alicante como “gran espacio urbano, que en buena medida está ligado a The Ocean Race ya consolidada en Alicante, y que se encuentra inmerso en un proceso de transformación al que están contribuyendo también iniciativas como esta regata y el impulso que ofrece la Conselleria de Innovación a través de Distrito Digital Comunitat Valenciana”.

De igual manera, Rodes ha valorado este nuevo circuito europeo como un hito que “dará cierta continuidad a la próxima edición de la Vuelta al Mundo, que quedó aplazada por la COVID-19, y que, ha avanzado “será aún mejor que la anterior, que salió francamente bien”. En esta misma línea, la vicealcaldesa y edil de Turismo de Alicante, en su intervención, ha valorado la importancia de un evento eminentemente turístico para Alicante, ciudad “abierta, moderna y con grandes miras hacia un futuro turístico sostenible y tecnológico”.

REGATA PARTICIPATIVA ‘TROFEO DE HOGUERAS’

Por último, Miguel López, quien además es vicepresidente de la Real Federación Española de Vela, ha señalado que en el Real Club de Regatas de Alicante “estamos orgullosos de formar parte de este evento, y nos ponemos a disposición de la organización para ofrecer todo lo que esté en nuestra mano para que esta regata llegue a los alicantinos y sea un gran éxito”. Por ello, ha indicado que “cuando recibimos la invitación para formar parte de este gran evento, supimos que teníamos la responsabilidad de aportar nuestro Know How, en la promoción y realización de eventos náuticos de relevancia internacional. Sobre todo, en una regata con tanto impacto para nuestra ciudad”. “Para esas fechas el RCRA ha organizado una regata que este año coincidirá con la salida de The Ocean Race Europe y que servirá de unión de nuestra flota de ORC con las tripulaciones participantes en la primera edición de la regata europea. De este modo, cumplimos con la labor de acercar la vela a la ciudad de Alicante, algo en lo que llevamos trabajando desde hace más de 100 años”.