La acampada de la hostelería y el ocio nocturno se traslada a Alicante en demanda de ayudas y del cierre a las 22 horas

La acampada del ocio nocturno #13A amplía hoy a Alicante su protesta, así como a la sede de la Conselleria de Sanidad en València, en demanda de ayudas y de la ampliación del horario de cierre de los establecimientos a las 22 horas. El sector está molesto porque el Consell "todavía no ha movido ficha respecto a las reivindicaciones de las pymes". Estos empresarios llevan siete días montando 13 tiendas de campaña frente al Palau de la Generalitat durante13 horas al día en protesta por 13 meses de cierres y falta de negocio, y en demanda de ayudas para no desaparecer. En Alicante la acampada está durante toda la mañana de hoy frente a la Casa de las Brujas, con la pancarta "No somos los culpables ¡Ayudas ya! Hostelería de la provincia de Alicante", y cacerolada, en un acto convocado por la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería. En este acto, el representante del colectivo, Javier Galdeano, ha destacado que se reclama unos 50 millones de euros para los negocios del ocio nocturno en la Comunidad, lo que supone un 20% de los gastos de 2020 del sector. Estas ayudas se piden en el marco del Plan Resistir+, para "garantizar la supervivencia económica y poder planificar la recuperación de la actividad", con independencia del calendario definitivo que lo marcará la evolución de la crisis sanitaria.

"El proceso de diálogo sigue bloqueado y las protestas se intensificarán y se extienden esta semana a Alicante y Castellón (mañana). La acampada se traslada hoy martes alas puertas de la Conselleria de Sanidad, desde las 09.00 horas hasta las 21.00 horas, con motivo de la convocatoria de la Mesa de la Desescalada de la Hostelería y el Ocio convocada por representantes de la Generalitat Valenciana con las diferentes organizaciones empresariales del sector, entre ellas la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana ( CEOH)",explican.

El motivo del traslado es reclamar la urgencia de la puesta en marcha de la Mesa Científico-Técnica, pendiente de constitución desde hace seis meses, y que debería definir las tecnologías y protocolos para poder recuperar, plenamente, la actividad de los espacios cerrados del ocio nocturno y la hostelería, poniendo la ciencia y la tecnología a disposición de la economía y del tejido empresarial valenciano. Asimismo, barajan una batería de medidas para recuperar la actividad de la hostelería que trasladarán a la Comisión Interdepartamental de este jueves 22 de abril para su inmediata entrada en vigor. Las medidas reclamadas por la Coordinadora pasan por extender el horario del cierre del sector a las 22.00 horas, la ampliación del aforo al 50% y recuperar el servicio en barra su aplicación a partir de lunes 26 de abril.

Medidas científicas

La Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana ( CEOH) reprocha al Consell su retraso y desinterés por aplicar medidas científicas y herramientas tecnológicas, contrastadas, para recuperar la actividad del ocio, los espectáculos y el interior de bares, restaurantes y cafeterías, como ya están haciendo en otras comunidades autónomas y países, y pese a contar con los mejores datos epidemiológicos. Así lo ha trasladado esta mañana, a las puertas de la Conselleria de Sanidad, ante la celebración esta tarde de la Mesa de Trabajo para la desescalada del ocio y la hostelería con las organizaciones del sector, a la que asistirán miembros de la Coordinadora.

En este acto han querido mostrar y exponer visualmente, en un laboratorio a pie de calle, las diferentes tecnologías y alternativas existentes que pueden salvar a las pymes, contando con la participación de la plataforma tecnológica Safety Global, representada por Ricard Sanz, y la empresa de sistemas de purificación Bueber.

Durante el acto, han recalcado que, la constitución de la Mesa-Científica para abordar estos temas no puede esperar más, cuando faltan menos de 20 días para que finalice el Estado de Alarma y que debe suponer, gracias al avance de la campaña de vacunación, "el inicio de la desescalada definitiva y de la progresiva recuperación de la normalidad durante los próximos meses".

En este contexto, han reiterado que gobiernos autonómicos como el de la Generalitat de Catalunya, la Xunta de Galicia o Aragón, entre otros, y en la misma línea que países como Francia, Alemania o Reino Unido, ya han anunciado la puesta en marcha de diferentes ensayos y pruebas piloto "en la línea del concierto de Love of Lesbian para 5.000 personas, que tuvo lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el pasado 26 de marzo, para recuperar la actividad de la cultura, los espectáculos y el ocio nocturno".

En este sentido, han manifestado que, con la temporada de verano a la vuelta de la esquina, "la Generalitat no puede perder ni un solo minuto más en definir y establecer criterios claros para potenciar las tecnologías y ponerlas al servicio de las empresas más castigadas y vulnerables a la crisis".

Al respecto, aseguran que "éstas pasan por la purificación del aire, con capacidad virucida para eliminar los aerosoles que trasmite el coronavirus, con una eficacia del 99'9%, en los espacios cerrados, así como establecer los criterios para la implantación del certificado digital verde que la Unión Europea pretende poner en marcha, de forma inminente, o facilitar la utilización de los test de antígenos para facilitar la movilidad de las personas y garantizar la seguridad sanitaria".

Purificadores del aire por luz ultravioleta

Además de los purificadores del aire por luz ultravioleta, con un 99,9% de capacidad virucida, la Coordinadora señala que hay otros métodos como filtros HEPA una capacidad de retención de virus, bacterias y partículas nocivas del 99,95% o la utilización de medidores de CO2 capaces de detectar concentraciones superiores a las 700 ppm.

De la misma forma, han señalado que la utilización de códigos QR y de plataformas tecnológicas de geolocalización, capaces de rastrear la movilidad de las personas y vincular esta información con la de la campaña de vacunación, son "herramientas de fácil implantación que deberían generar ya certeza y confianza en la ciudadanía y en la recuperación la actividad económica de los sectores del ocio, la cultura, el turismo y la hostelería".

La entidad explica que se trata de inversiones que pueden oscilar entre los 500 a los 5.000 euros, en función de las dimensiones del local, que las pymes no pueden afrontar por si solas. Por ello, han remarcado que si son la solución para permitir y anticipar la reapertura de los negocios, la Generalitat debe ser capaz de asumir parte de esa inversión.

Asimismo, han subrayado que "está en juego al 25 % del PIB de la Comunidad Valenciana, que depende de la capacidad de gestión de la Generalitat Valenciana y de innovación a la hora de aplicar todos los recursos y medidas científicas-técnicas y sanitarias de las que se dispone a estas alturas de la crisis sanitaria".

AGENDA ACTOS CENTRALES PROTESTAS ACAMPADA

Martes día 20 de abril:

-Instalación de la acampada en la Conselleria de Sanidad de 09.00 a 20.00 horas.

-Rueda de prensa, a las 10.30 horas en la acampada ante la Conselleria de Sanidad, en València, con la exposición y explicación de las propuestas de la Coordinadora para la reunión de la Mesa de la Desescalada. Se montará un laboratorio, in situ, para exponer visualmente las diferentes tecnologías y alternativas existentes, contando con la participación de la plataforma tecnológica Safety Global, representada por Ricard Sanz, y la empresa de sistemas de purificación Bueber, representada por Carlos Berlanga.

-Montaje de 13 tiendas en la delegación del Consell en Alicante, a las 09.30 horas, en la Avenida Doctor Gadea 10, en paralelo a la de la Valencia. Durante, la acampada en Alicante tendrá lugar una comparecencia a los medios, a las 11.30 horas, para insistir en el plan de rescate específico para el ocio nocturno.

Miércoles 21 de abril:

-Acción reivindicativa ruidosa en la acampada en la misma Plaza Manises, en València, contando, de nuevo, con los DJ’s ( Noisy Live Act) para seguir reclamando el rescate económico de las pymes y trabajadores del ocio nocturno. A las 11.30. horas.

-Acampada en Castellón, de 09.30 a 15.00 horas, en la Plaza Mayor, en paralelo a la central en la del Palau de la Generalitat. Durante, la acampada en Castellón tendrá lugar una comparecencia a los medios, a las 11.30 horas, para insistir en el plan de rescate específico para el ocio nocturno.

Jueves 22 de abril

Los hosteleros se suman a la acampada con una performance, con relojes y alarmas de despertadores que sonarán al unísono para pedir la ampliación el horario de cierre a las 22.00 horas, previamente a la nueva reunión de la Comisión Interdepartamental de mismo jueves. El acto será a las 10.30 horas.