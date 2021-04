El Gobierno amplía hasta los 130 hm3 el recorte del trasvase para sanear el Tajo

En principio, se preveía que el recorte sería de 80 hm³, al elevar en tres metros cúbicos por segundo el caudal del Tajo, pero ayer se conoció, que en el borrador del plan figura que para obtener ese caudal regular de 80 hm³ al año en el río se necesita aportar otros 50 hm³ denominados «caudales de generación», previstos para cubrir aspectos como la evaporación. A los 130 hm³ habría que añadir los 11 hm³ mensuales menos cuando las reservas estén en el nivel 2. «Este aspecto se queda casi en una anécdota después de descubrir lo que ya está negro sobre blanco y que si no se modifica significará el cierre del trasvase», denunció ayer Ángel Urbina, presidente de la Sociedad de Transformación Agraria San Enrique.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto, por otro lado, un periodo para que las partes afectadas presenten alegaciones al proyecto para recortar el caudal del trasvase Tajo-Segura y habrá una segunda vuelta en el Consejo Nacional del Agua. No parece que vaya a cambiar mucho la situación y lo más normal es que vuelva haber rodillo. El Consell y los regantes presentarán alegaciones en la línea de que no hace falta tocar el caudal, advirtiendo del descalabro económico y social que puede tener no contar con el agua del Tajo, e incidiendo que tan grave como recortar el trasvase mensual de 38 hm3 a 27 hm3, será elevar los caudales ecológicos del río soltando el agua embalsada en Entrepeñas y Buendia, lo que significará el «tajo» definitivo al trasvase. La intención del Ministerio es que esta medida se apruebe antes de final de año.

La Conselleria de Agricultura trabaja ya, por su parte, en el recurso judicial que presentará si el recorte previsto en el Tajo-Segura termina plasmándose en un Real Decreto. Fuentes del departamento de la conselleria Mireia Mollá apuntaron ayer, en este sentido, que «seguimos trabajando y en octubre ya presentamos alegaciones contra el aumento del caudal ecológico del Tajo planteando que en vez de reducir el trasvase la solución estaba en mejorar la depuración de las aguas residuales que Madrid vierte al río. Ahora nos hemos encontrado con la votación del Consejo Nacional del Agua. Va a haber una segunda vuelta, y si se ratifica el apoyo al recorte recurriremos en el Juzgado».

Por otro lado, Asaja-Alicante volvió a exigir al Gobierno y a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «que se quiten definitivamente la careta y dejen de criminalizar al Tajo-Segura y a los regantes del sureste de España en pro de su beneficio partidista». La organización agraria demanda que expliquen a la sociedad los motivos del mal estado de las aguas del Tajo, hecho por el que justifican la imperiosa necesidad de aumentar los caudales ecológicos, así como el por qué de que se envié a Portugal una media de 6.761 hm3 al año, cuando por el convenio de Albufeira se establecen 2.700 hm3.

«Es decir, que regalamos a Portugal más de 4.000 hm3 al año, mientras a los agricultores del Segura nos deniegan y nos hacen implorar 400 hm3, cantidad con la que somos capaces de mantener el entramado agrícola del sureste». Asaja hace un llamamiento a la participación en el primer acto de protesta, que tendrá lugar mañana jueves frente a la Subdelegación del Gobierno de Alicante (Plaza de la Montañeta, 6), de 10 a 12 horas.

Mazón viaja a Murcia en defensa del agua

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, viaja el miércoles a Murcia para suscribir con el presidente murciano, Fernando López Miras, y los dirigentes del sindicato central de regantes del Tajo-Segura, Lucas Jiménez y el ilicitano Javier Berenguer, la declaración institucional por la que los gobiernos autonómicos de Murcia y Andalucía y los agricultores afectados exigen al Gobierno que pare los recortes previstos en el trasvase de agua del Tajo a Alicante, Murcia y Almería. De esta forma, Mazón se desmarca del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y se suma al «aquelarre» por la defensa del agua.