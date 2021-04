El Ayuntamiento cubrirá el colector de la Explanada para dar continuidad al paseo

El colector de la Explanada que recoge las aguas pluviales que desembocan al final de la Rambla y la aparatosa rejilla de colores que lo cubre «desaparecerán» en la tercera y última fase de las obras que se realizan en el paseo más emblemático de Alicante. El Ayuntamiento convocará un concurso del que saldrá la solución urbanística que busca acabar con la división del paseo peatonal para darle continuidad con una nuevo sistema más estético, a través de una fuente con lámina de agua o un hito escultórico, que en momentos de lluvias torrenciales pasen a funcionar como un gran vaso de regulación y acumulación de escorrentías sin minorar la capacidad de drenaje, quedando cubierto el actual colector a la vista. La actuación conlleva la eliminación del fondo de saco donde giran los autobuses al final de la Rambla, en la calle Bilbao, junto al citado colector, con el objetivo de extender el paseo en su espacio de veladores a lo largo de 650 metros lineales. Con excepción de una zona frente al hotel Carlton cuyo diseño impide instalar cualquier terraza por la diferencia de altura.

Con este objetivo, la Concejalía de Urbanismo saca a concurso la redacción del proyecto para la tercera fase de obras por 78.650 euros. Actualmente se está ejecutando la segunda fase, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, en la mitad del paseo entre la Rambla y Canalejas, que se inició el pasado 13 de octubre con un plazo inicial de medio año. Deberían haber terminado en Semana Santa, aunque se retrasarán algo más de dos meses, hasta mitad de junio, por unos problemas que el Ayuntamiento achaca al mal estado de las conducciones de Aguas, que han complicado su renovación.

Volviendo a la tercera fase de las obras, la solución urbanística al colector saldrá del estudio que ahora se saca a licitación, que ya está en Contratación. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, de Ciudadanos, explica que «es un proyecto complejo y por eso lo externalizamos por 78.000 euros», para que sea una empresa la que dé una solución, que se pretende que incluya un elemento singular que pueda definir ese espacio, en el que no se podrán instalar terrazas ya que está a distinta cota de la acera.

Una fuente con lámina de agua o un hito escultórico son las soluciones estéticas que se barajan para el imbornal

Pérez anticipa que el objetivo es que el colector actual sea mucho menos visible gracias a un hito «que lo más lógico es que tenga agua, porque se necesita una infraestructura que la absorba, pero que será también en parte una escultura».

Como ejemplo de solución urbanística e hidráulica, el edil de Ciudadanos citó el imbornal gigante que hay en la plaza de España (la fuente con chorros de agua), «que no se ve y está integrado en la urbanización». La solución que se elija habrá que presupuestarla y ejecutarla.

Por este motivo, el Ayuntamiento apuesta por introducir este mismo año en ese punto una actuación de «urbanismo táctico» que permita conectar peatonalmente el paseo hasta que ejecute el proyecto definitivo de la calle Bilbao. «Una de las demandas de los comerciantes y hosteleros del lado sur de la Explanada es que el turismo se queda a la altura de la Rambla y no avanza», a causa de la barrera arquitectónica del colector y el fondo de saco. «Hablamos con Tráfico para darle una solución provisional con urbanismo low cost, es decir, actuaciones a base de pintura y mobiliario urbano, con una partida que tenemos en la Concejalía. Esos elementos se pueden reutilizar y permitirán conectar cuanto antes peatonal y visualmente el paseo de la Explanada».

Cambio del alumbrado en toda la línea de fachadas

Otra actuación pendiente en la Explanada es la renovación del alumbrado del paseo más próximo a la línea de fachada, desde la plaza Puerta del Mar hasta Canalejas. El Ayuntamiento prevé recuperar los actuales elementos de iluminación para reponerlos en otro espacio de la ciudad, e instalar nuevas farolas y luminarias «adecuadas a los requisitos técnicos e históricos de la Explanada». En el marco de la reurbanización entre la Puerta del Mar y la calle Bilbao se incluye un carril bici que dará continuidad a los ejes ciclistas en desarrollo en la ciudad pendiente de abordar con los negocios hosteleros y se propondrá una conexión con el frente litoral en el Postiguet. En cuanto a la segunda fase de obras, se ordenarán las concesiones de veladores como se hizo en la primera, con pórticos cimentados y toldos eléctricos.