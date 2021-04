La pandemia corta el aumento demográfico de la provincia y hace perder 900 habitantes

La demarcación tiene ahora mismo 1.878.970 empadronados, frente a 1.879.888 que había al comenzar 2020. En estos 12 meses, los ciudadanos de nacionalidad española han pasado de ser 1.505.270 a 1.508.170, es decir, 2.900 más; sin embargo, los extranjeros han menguado en casi 4.000, de 374.618 a 370.800.

Alicante no ha escapado a la tónica general de pérdida de población que se ha producido en España en el último año, aunque en este caso el descenso haya sido mínimo, de apenas un 0,05%. En el conjunto del país se han perdido 106.146 personas, con lo que el número de habitantes se queda en 47.344.649. Casi todas las comunidades autónomas han ido a la baja, salvo Murcia, Castilla-La Mancha, Illes Balears y Andalucía, aunque las dos últimas de manera insignificante. En lo que respecta a la Comunidad Valenciana, el padrón ha menguado en 7.938 personas en relación al inicio de 2020, una pérdida porcentualmente igual a la media nacional, del 0,2%. En el conjunto del territorio autonómico viven ahora, según estos datos, 5.049.415 individuos.

El descenso de la población extranjera se ha dejado sentir sobre todo entre los colectivos de otros países de la Unión Europea y de África, que han bajado de 108.541 y 69.338 personas, respectivamente, a 106.218 y 67.865. El INE no lo menciona, pero las consecuencias del coronavirus se hacen evidentes. El organismo destaca que en el conjunto del país 2020 fue el primer año en que la población bajó después de cuatro ejercicios sucesivos de crecimiento, y de manera generalizada. La mortalidad derivada de la crisis sanitaria ha podido contribuir de manera decisiva a la pérdida de habitantes en muchas provincias y, en el caso concreto de Alicante y algunas más, probablemente más el cierre de fronteras, que han limitado mucho las posibilidades de trasladarse desde otro país.

En el contingente de habitantes procedentes de la UE ya no se incluyen los originarios del Reino Unido, que marcan la gran excepción en este contexto de bajada. El número de británicos residentes en la provincia de Alicante ha aumentado en el último año, de 71.277 a 73.524 personas. La explicación, aunque el INE se limite también en este caso a ofrecer los datos, está clara: el Brexit. Como ya ha publicado este periódico en diferentes ocasiones, la salida del Reino Unido de la UE y la consiguiente pérdida de sus ciudadanos de la condición de comunitarios hace que sea imprescindible su inscripción en el padrón de habitantes para poder regularizar su situación en España y acceder a cualquier servicio o prestación.

LAS CIFRAS 918 Habitantes menos de la provincia al inicio de 2021 El incremento de los tres años anteriores se ha visto frenado totalmente en seco.

73.524 británicos empadronados en localidades alicantinas Tras la salida del Reino Unido de la UE están obligados a figurar en el padrón.

26 municipios alicantinos con más de 20.000 habitantes Este dato no varía en relación al inicio de 2020.

Eso ha hecho que muchas personas que hasta ahora no estaban empadronadas en municipios de la provincia pese a que quizá pasaran en ellos gran parte del año hayan decidido hacerlo. El INE no ha dado a conocer datos detallados por ayuntamientos, pero es obvio que en localidades del litoral alicantino se habrá constatado este fenómeno. Cabe recordar que, precisamente, el hecho que muchos comunitarios no estuvieran empadronados ha generado en los últimos años problemas en algunos ayuntamientos, que han tenido que asumir la prestación de servicios para una población mayor que lo que reflejaban las cifras oficiales, al tiempo que dejaban de percibir ingresos vía impuestos municipales.

La posible vuelta a sus países de trabajadores del sector turístico

El geógrafo José Vicente Sánchez, profesor de la Universitat de València y buen conocedor de las dinámicas demográficas de la provincia, destaca que Alicante se ha manifestado como un «territorio resiliente» ante la pandemia, porque la pérdida de habitantes ha sido baja. No obstante, alude al probable regreso a sus países de trabajadores extranjeros vinculados al sector turístico. Además, resalta que «es interesante ver de qué lado se ha decantado la balanza» en el caso del Brexit, porque aunque «son más los británicos que se han empadronado aquí que los que se han ido». Por último, incide en el reflejo de la «sobremortalidad» a causa del virus, y cree que habrá que seguir analizando este elemento en el futuro.