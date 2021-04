La provincia de Alicante se encontrará este jueves en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas, tal y como ha avisado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en su boletín de información meteorológica. También se prevén fuertes precipitaciones en la provincia de Valencia y el interior norte y sur de Castellón.

Relacionadas La montaña rusa del tiempo en Alicante

Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias explican que los avisos de nivel amarillo no activan la preemergencia al no alcanzar umbrales de riesgo importantes. No obstante, pueden ocasionar problemas en actividades o localizaciones vulnerables que obliguen a adoptar medidas preventivas.

(11.15 hores) ⚠️Actualització butlletí d'informació meteorològica.

Ampliació risc de 🌧️ i ⛈️ nivell groc per a demà a:

🔹Castelló

Pluges, interior sud i litoral sud

🔹València

Tempestes, interior sud i pluges, tota la província

🔹Alacant

Pluges i tempestes, tota la província pic.twitter.com/GcLTkE6Unm — GVA 112CV (@GVA112) 21 de abril de 2021

Por su parte, el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante apunta en sus redes sociales que durante la mitad del día de este miércoles volverán las tormentas a la provincia y, probablemente, serán de mayor intensidad en el interior norte. "Esta situación se mantendrá casi toda la semana, y mañana las precipitaciones pueden alcanzar a más zonas", añaden.

La montaña rusa del tiempo en Alicante