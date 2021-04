El alcalde de Alcoy y portavoz del PSPV en la Diputación de Alicante, Toni Francés, considera que no se debe perder el laboratorio, con sede en Alicante, en el que se analizan las aguas de toda España y que durante el último año ha realizado una importante labor de rastreo del covid en las aguas residuales permitiendo a las distintas administraciones anticiparse en la toma de decisiones y medidas restrictivas para frenar la pandemia.

Francés entiende que es positivo que a la provincia llegue inversión extranjera "pero debe ser para sumar, pues lo que no puede suponer es que la llegada de capital extranjero suponga una pérdida de empleo y competitividad para las empresas de nuestro territorio". El alcalde alcoyano se pronuncia en este sentido después de la compra del grupo Suez, que gestionaba Aguas de Barcelona y dentro de ella Aguas de Alicante, por otra empresa energética francesa, Veolia, que absorbe todo el paquete de negocio excepto el laboratorio Labaqua, donde trabajan más de 100 personas, que ve amenazada la continuidad de unas instalaciones que tienen más de 30 años, ya que podrían verse abocadas al cierre por esa decisión empresarial. No obstante, Francés recuerda que la decisión no afecta a Alcoy, que tiene delegada la gestión del agua en otra empresa diferente.

Este diario también ha pedido las impresiones sobre la amenaza de cierre de estos laboratorios enseña en España a los alcaldes de Alicante, Elche, Elda y Orihuela, que de momento no se han pronunciado. Tampoco el presidente de la Diputación, Carlos Mazón. El edil de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), ha dicho que ha declinado manifestarse al respecto al entender que se trata de un asunto empresarial que no afecta al ciclo integral del agua en la ciudad. El alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez, prefiere no hacer declaraciones "porque no afecta a la concesión de Benidorm y desconocemos el alcance y detalles de la situación".