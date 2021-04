Los centros de salud llaman de urgencia a quienes no acudieron a Ciudad de la Luz para no tirar vacunas

Los centros de salud de Alicante han comenzado a llamar a los pacientes de entre 70 y 79 años que no acudieron a vacunarse el lunes y martes en Ciudad de la Luz. El objetivo de poder administrar los viales que sobraron esos dos días y que no se desperdicien vacunas, el bien más preciado en este momento. A este colectivo de personas mayores se le está inmunizando con la vacuna de Pfizer, que una vez descongelada tiene una vida útil de cinco días. No ocurre lo mismo con los viales sobrantes de AstraZeneca, que refrigerados pueden aguantar seis meses.