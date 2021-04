Citas de urgencia en los centros de salud para no perder las dosis que sobraron en los «vacunódromos»

Los centros de salud de Alicante han comenzado a llamar de urgencia a los pacientes de entre 70 y 79 años que no acudieron a vacunarse el lunes y martes en Ciudad de la Luz. El objetivo es poder administrar el elevado número de viales de Pfizer que sobraron esos dos días y que una vez descongelados tienen que ser administrados en cinco días o hay que tirarlos. No ocurre lo mismo con los viales sobrantes de AstraZeneca, que refrigerados pueden aguantar seis meses, por lo que no hay ninguna urgencia para administrarlos.