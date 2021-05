La provincia de Alicante se encuentra este jueves en alerta amarilla por aguaceros y tormentas localmente fuertes, tal y como ha avisado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en su boletín de información meteorológica. También se prevén fuertes precipitaciones en la provincia de Valencia y el interior norte y sur de Castellón.

El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) ha explicado a través de sus redes sociales que las tormentas avanzarán desde el interior hacia el litoral y, de nuevo, caerá granizo en algunas zonas. "La inestabilidad será bastante importante en todo el este y sureste peninsular, donde también se han activado estos mismos avisos", añaden.

De igual forma, el organismo dirigido por Jorge Olcina ha apuntado que "la situación de mayor inestabilidad se espera durante la segunda mitad del día, aunque ya durante esta madrugada y mañana por la mañana tendremos algunos chubascos". "Como suele ser habitual en este tipo de situaciones, los registros de precipitación variarán mucho en distancias cortas; y las tormentas dejarán bastante agua en poco tiempo en algunos sitios y en otros a lo mejor no llueve prácticamente nada", han indicado.

Alerta amarilla

Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias explican que los avisos de nivel amarillo no activan la preemergencia al no alcanzar umbrales de riesgo importantes. No obstante, pueden ocasionar problemas en actividades o localizaciones vulnerables que obliguen a adoptar medidas preventivas.

(11.15 hores) ⚠️Actualització butlletí d'informació meteorològica.

Ampliació risc de 🌧️ i ⛈️ nivell groc per a demà a:

🔹Castelló

Pluges, interior sud i litoral sud

🔹València

Tempestes, interior sud i pluges, tota la província

🔹Alacant

Pluges i tempestes, tota la província pic.twitter.com/GcLTkE6Unm — GVA 112CV (@GVA112) 21 de abril de 2021

