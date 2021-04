Los investigadores de la Universidad de Valencia y la Universidad de Alicante, Álvaro Francisco Morote, Jorge Olcina y María Hernández han sido galardonados con un segundo premio en los "Water 2021 Best Papers Awards", premios que concede la revista de impacto internacional Water cada año a los mejores artículos científicos publicados en ella. La selección, realizada por la propia editorial y para la que no han tenido que presentarse los candidatos, se ha efectuado de entre el total de 2.739 artículos publicados.

El artículo ganador "The Use of Non-conventional Water Resources as a Means of Adaptation to Drought and Climate Change in Semi-Arid Regions: South-Eastern Spain" se inserta dentro del proyecto de investigación “Usos y gestión de recursos hídricos no convencionales en el litoral de las regiones de Valencia y Murcia como estrategia de adaptación a la sequía”, proyecto realizado en el seno del Instituto Universitario de Geografía de la UA y el grupo de investigación “Paisajes y recursos naturales en España”, del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la UA. Su investigadora principal (IP) es la catedrática de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, María Hernández Hernández. Este proyecto ha sido financiado por el MINECO y que estuvo vigente desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Este artículo es uno de los que han redactado los investigadores como difusión de resultados de investigación del proyecto. Su objetivo es analizar la importancia que tiene el uso y la gestión de recursos de agua no convencionales, incluyendo las pluviales, en la costa de Valencia y Murcia y la adaptación a la sequía. En este caso se aborda como un sistema para intentar adaptarse a situaciones de cambio climático, tanto riadas como sequías. Además, intentando adaptarse al uso sostenible de los recursos como hablan los nuevos paradigmas de gestión de los recursos, en este caso del agua.

Por un lado, el artículo trata sobre depuración, que supone menor consumo energético; y, por otro lado, habla sobre el uso de aguas pluviales, para reducir los caudales superficiales y, por otro lado, para insertar de nuevo en su uso el agua. Se trata de una apuesta por la planificación “desde la demanda” y no desde la “oferta de recursos hídricos” que ha sido el paradigma tradicional de la gestión hídrica en España. En definitiva, el artículo entra en línea con las nuevas formas de gestión del agua derivadas de la Directiva Marco Europea del año 2000 y de la gestión sostenible de los territorios impulsada por la Estrategia Territorial Europea.

El artículo ha sido seleccionado por entrar de lleno con los postulados que defiende Europa para la planificación sostenible del agua, la prevención del cambio climático, y “porque se adaptaba a los objetivos del proyecto”, anota la IP del proyecto.

Como apunta María Hernández, “la sorpresa para los tres investigadores fue que nos llamaran la semana pasada para comunicarnos el premio”. La editorial suiza MDPI hace la selección sobre los artículos publicados el año pasado. En este caso, el segundo premio obtenido por Morote, Olcina y Hernández ha sido elegido de entre un total de 2.739 artículos publicados en la revista. “Lo notable es haber sido seleccionados de entre cerca de tres mil artículos. Obtener un segundo premio es importante”, confiesa la catedrática e IP del proyecto.

Álvaro Morote pertenecía a la UA, donde cursó toda su carrera y se doctoró bajo la codirección de tesis de María Hernández, y así participó en este proyecto. Pero en la fecha de publicación del artículo en WATER es ya profesor en la UV. En la actualidad, sigue siendo investigador colaborador de la UA.

La revista WATER, una de las más prestigiosas en el mundo de la investigación hídrica concede seis premios: un primero, dos segundos, y tres terceros. La diferencia de este premio con respecto a otros premios es que, al margen de que no han precisado presentarse para obtenerlo, los investigadores Morote, Olcina y Hernández tienen a disposición la publicación de otro artículo gratuito en la revista más un cheque de 500 francos suizos. Pero, como asegura María Hernández, “haber obtenido esa mención y ese reconocimiento es lo más importante para nosotros y en un artículo del ámbito de las Ciencias Sociales”.