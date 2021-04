La consellera Mollá asegura al PP que los regantes saben que el Consell no tiene fisuras en la defensa del Tajo-Segura

La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, ha asegurado que los regantes saben que este Consell "no tiene fisuras" en la defensa del trasvase Tajo-Segura, por el que trabajará hasta el final tratando de buscar un acuerdo y no "lanzando soflamas" o "queriendo rentabilizar de manera partidista" esta situación. Mollà ha respondido así, en el pleno de las Cortes, al diputado del PP José Císcar, quien ha pedido "pasar de las palabras a los hechos" porque, a su juicio, "el pacifismo hídrico está bien, pero cuando te agreden", como a su juicio hace la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "toca defenderse". Císcar ha instado a Mollà a dar "un paso al frente", ir al Ministerio y exigir "compromisos concretos" con el trasvase Tajo-Segura, pues interponer recursos "no es suficiente porque la justicia tiene sus ritmos y los de los regantes son otros".