Javier Navarro: "La gente viene nerviosa a inmunizarse y se les nota la expresión de alivio una vez que les hemos vacunado"

Este polifacético enfermero participa en el operativo de vacunación de Ciudad de la Luz alternando el «vacunódromo» (y su trabajo también en el punto donde se inmuniza a la población en San Vicente), con su tarea de rastreador del virus.

¿Qué siente ante el proceso de vacunación?

Nos alegra ver a la gente cuando les llega el momento del pinchazo, les ves la cara de felicidad. En general, vienen muy nerviosos, y se les nota la expresión de alivio una vez que les han vacunado. Se relajan mientras les resolvemos dudas.

¿Hacen muchas preguntas?

Lo primero que preguntan es qué vacuna es. Es la pregunta estrella, pese a que saben normalmente lo que les toca. Por lo demás, consultan dudas y les preocupan las reacciones adversas. Vienen con algo de temor por lo que se cuenta en televisión sobre los trombos. Pero hay un equipo médico informando a los pacientes cuando llegan, lo que les deja más tranquilos porque previamente han pasado por ese filtro médico. Esa es la principal preocupación, lo que se comenta de las reacciones adversas (a AstraZeneca) pero cuando salen se les nota más relajados. Estamos vacunando tanto con AstraZeneca como con Pfizer. Suelen venir concienciados con la vacuna que les toca.

¿Quién fue la primera persona a la que vacunó?

Un bombero, cuando empezamos en el hospital de campaña de Alicante. Personal que siempre ha estado en primera línea en la pandemia, que no ha descansado porque no estuvieron confinados. Se sentían aliviados al vacunarse. Y en Ciudad de la Luz una señora bastante mayor, de unos 80 años, que fue capaz de llegar allí en autobús y con muchas ganas porque quería ver a sus nietos. Me emocionó.

¿Anima a inmunizarse?

Animo a la gente a que se vacune, sí totalmente. Para nosotros, entre profesionales, no existe vacuna buena y mala. Queda fuera de nuestra compresión ese lío que se ha montado. Todas tienen sus contraindicaciones, incluso las que llaman vacunas buenas, pero si comparamos los beneficios con los riesgos no entendemos las reticencias.

¿Qué destacaría del operativo en los «vacunódromos»?

Es verdad que todos pensamos solo en el acto del pinchazo pero el dispositivo requiere el esfuerzo del personal organizando colas, en puntos de información, resolviendo dudas. Es todo un entramado que lleva detrás un gran trabajo. Cuando los pacientes esperan los 15 minutos de rigor para ver si tienen alguna reacción necesitan un control. En los boxes de urgencias nosotros mismos organizamos colas si los celadores no pueden. Vamos rotando, y haciendo de todo un poco.

¿Les preocupa la cuarta ola?

Si parte del equipo de rastreadores está vacunando es porque la situación está bastante bien controlada. Lo que no es casualidad, sino fruto del trabajo que se ha hecho a todos los niveles. La cuarta ola nosotros todavía no la vemos venir, al menos a corto plazo, pero estamos alerta. Sobre todo viniendo de donde venimos. Somos cautos y estamos preparados.

¿Desde cuándo es rastreador?

Cuando empezó la pandemia, la dirección de Atención Primaria del área de Alicante formó un grupo de profesionales veteranos que luego amplió hasta sumar veinte, incorporando a jóvenes con mucha disposición, para hacer el rastreo. Llevamos más de un año ya trabajando sin problemas todos a una.

¿Cómo fueron los peores momentos de la tercera ola?

En esos momentos cada rastreador llevaba un centro de salud. Podíamos contactar al día con 60 positivos, y con dos o tres contactos, mínimo, de cada uno. En los peores momentos llegamos a hacer 200 llamadas al día durante 14 horas, casi el doble de una jornada normal. Esto me ha cambiado la forma de ver la vida. No solo a nivel profesional por el trabajo hecho sino a nivel social por ver lo que ha sufrido la gente, las personas que han fallecido. Hemos tratado con la muerte. El peor momento fue después de Navidad, momentos muy duros, todo el equipo sin parar. Fue una locura. ¿La causa? El contacto social, las reuniones familiares. Lo tenemos más claro que el agua. Los positivos lo decían al hablar con ellos, porque te lo tienen que contar todo, y reconocían las reuniones familiares.

¿El trabajo de rastreo es clave para controlar la pandemia?

Es el factor clave, el método de contención. Si no hubiese rastreadores, se habría extendido más la pandemia. Es el primer filtro porque del rastreo sale el aislamiento de los positivos y de sus contactos estrechos. De lo contrario, habrían seguido teniendo contactos y se habría expandido más la enfermedad. Recibimos a los positivos que van saliendo en el área de salud, los confinamos en casa y les hacemos el estudio epidemiológico. Buscamos todos sus contactos laborales, familiares y sociales, y les hacemos la PCR, los aislamos preventivamente, y a partir de ahí, se estudia todo. Es una ramificación. Vamos indagando desde el positivo inicial todas las personas a las que se va extendiendo hasta controlar el brote.