Una niña de 14 años pide al Síndic una vivienda para su familia

En su carta, la menor explica que en 2020 su madre presentó una solicitud al Ayuntamiento de Alicante «y no le hicieron caso. ¿Cómo es posible que sea española y no tenga derecho a tener una casa digna para vivir? No puedo invitar a nadie ni hacer trabajos con mis amigas, es horrible y estamos los tres cansados de no poder dormir bien. Yo duermo en un sofá y mi madre y hermano en una cama en el suelo. Estoy todas las noches llorando por una casa». Eso sí, afirma que no les falta comida, ya que la madre «la consigue con lo que poco que gana, pero por favor suplico una casa, y eso me haría muy feliz. Atentamente, una ciudadana infeliz», se despide la joven en la carta.

El Síndic de Greuges considera que la queja reúne los requisitos establecidos en diversos artículos de la institución, y procede a recabar información tanto de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática como del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante.

La institución autonómica remitió un informe al Síndic enumerando las solicitudes presentadas por la madre de la interesada, en 2011 y 2016, en la que explicaba que consta como solicitante de vivienda pero que la vigencia de estas peticiones es de dos años, por lo que, si no se le adjudica en dicho periodo debe renovar la solicitud de vivienda. «En el caso que nos ocupa no ha vuelto a presentar nueva solicitud. Sería conveniente que la señora se inscribiera en el registro de demandantes a través de Infohabitatge y que presentara nueva solicitud de vivienda de promoción pública de la Generalitat». El Patronato afirma que la madre de la promotora de la queja solicitó en 2015 vivienda «y se le avisó por carta del proceso, indicándole que debía acudir a él si seguía interesada». Según el escrito, en 2016 el Ayuntamiento abrió plazo de solicitud de vivienda pública en régimen de arrendamiento, se baremaron los expedientes y salió una lista de adjudicatarios y otra de espera. «Hechas las comprobaciones confirmamos que no aparece en la lista de espera». Sí admiten que la madre presentó otra solicitud en junio de 2019.

El Síndic reprocha al Patronato que no ofrezca explicación sobre la falta de adjudicación de una vivienda pública a la unidad familiar o algún tipo de recurso de emergencia y que nada diga de la solicitud de junio de 2019 y de otra anterior de enero del mismo año; y a la Conselleria que no explique la resolución de las peticiones en un plazo máximo de seis meses ni los motivos que impiden la concesión de alguna de las ayudas económicas previstas. Asimismo, invita a ambas administraciones a resolver la actual situación de falta de viviendas públicas en el término municipal de Alicante.